Grupo Ramos premia el crecimiento de César Iglesias y Unilever en cuidado personal

Marjorie Yermenos, Wilber Hernández, Daniel Pérez, Damaris Maldonado y Raúl Alberti recogen el galardón de Premios Clave 2026. ( CEDIDA POR CÉSAR IGLESIAS )

La alianza entre César Iglesias y Unilever fue reconocida por Grupo Ramos durante la edición 2026 de los Premios Clave, en la que ambas empresas recibieron el galardón al Proveedor con Mayor Crecimiento en la categoría Beauty & Personal Care.

La distinción reconoce los resultados alcanzados por las compañías en una categoría relevante para los consumidores y destaca la coordinación entre sus equipos para impulsar el crecimiento, mejorar la ejecución comercial y generar valor en el canal de supermercados.

"Este reconocimiento nos llena de satisfacción porque detrás de este resultado existe un trabajo constante, coordinado y comprometido de muchos equipos. El crecimiento no ocurre de manera aislada: requiere entender las necesidades del cliente, responder con agilidad y trabajar de manera estrecha con nuestros socios comerciales", expresó Zoar Herrera Peguero, gerente de Canal Moderno.

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Alianza que impulsa el crecimiento comercial

La cuarta edición de los Premios Clave, organizada por Grupo Ramos, sirvió como espacio para compartir la visión de futuro de la empresa, fortalecer vínculos comerciales y reconocer a sus proveedores y aliados estratégicos.

Durante el encuentro, su presidente, Iván Mejía Alberty, destacó la contribución de estos socios al desarrollo de la visión 2030 de la compañía, así como la importancia de construir relaciones basadas en la confianza, la colaboración y las oportunidades compartidas.

Para César Iglesias y Unilever, el premio representa un impulso para continuar desarrollando oportunidades de negocio, consolidar su colaboración y ofrecer mayor valor a los consumidores dominicanos.

"Recibimos este premio como una invitación a seguir elevando la vara. Agradecemos a Grupo Ramos por distinguir nuestro trabajo y a cada uno de los colaboradores de César Iglesias y Unilever que hizo posible este logro. Seguiremos trabajando juntos para convertir las oportunidades en resultados", agregó Damaris Maldonado, directora de Canal Moderno.

César Iglesias en RD Fundada en 1910, César Iglesias es una empresa dominicana dedicada al desarrollo, comercialización y distribución de productos de consumo. Desde 2021, mantiene una alianza estratégica con Unilever para fortalecer la presencia de sus marcas de cuidado personal y del hogar en el mercado dominicano.

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