Fundación Alive promueve la inclusión con una jornada para más de 600 personas en Santiago

El expelotero de Grandes Ligas Carlos Gómez y su esposa junto a la directiva de la Fundación Alive y los padres de Franyel Sosa, apadrinado con una beca escolar. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN ALIVE )

La Fundación Alive celebró con éxito la tercera edición del Festival de la Inclusión, una jornada que reunió a más de 600 personas en el Parque Infantil del Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano, con el propósito de promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación de niños, niñas y jóvenes con condiciones del neurodesarrollo.

Bajo el lema "Haciendo de la inclusión una realidad", el encuentro reunió a familias, voluntarios, instituciones y representantes del sector empresarial en un espacio dedicado a la convivencia, la sensibilización y la construcción de una sociedad en la que todos tengan oportunidades de participar y desarrollarse.

Una beca que abre puertas a la educación

Uno de los momentos más significativos de esta edición fue hacer realidad el sueño de un niño, Franyel Sosa, que deseaba acceder a la escolarización y recibió una beca educativa apadrinada por el expelotero de Grandes Ligas Carlos Gómez, quien se suma al plan de padrinos de la Fundación Alive.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-35729-pm-1-da583bb5.jpeg El expelotero de Grandes Ligas Carlos Gómez pertenece al plan de padrinos de la Fundación Alive. (CEDIDA POR FUNDACIÓN ALIVE)

Esta iniciativa busca movilizar a personas comprometidas con la causa para contribuir a que más niños y jóvenes tengan acceso a las oportunidades que necesitan para su desarrollo. Con este gesto, la fundación reafirma que la inclusión también significa abrir puertas a la educación, acompañar a las familias y convertir las necesidades en oportunidades concretas.

La presidenta de la Fundación Alive, Elsy Acosta, destacó la importancia de continuar sumando voluntades para generar cambios reales en la vida de las familias.

"Para nosotros, la inclusión va más allá de organizar un evento; significa crear oportunidades que transformen vidas. Ver cómo el sueño de un niño comienza a hacerse realidad a través de una beca nos recuerda por qué trabajamos y cuánto podemos lograr cuando unimos esfuerzos", expresó Acosta.

El festival contó con el respaldo de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), la Alcaldía de Santiago, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Proindustria, cuyo apoyo contribuye a fortalecer las iniciativas de sensibilización y participación inclusiva.

Asimismo, la Fundación Alive agradeció el respaldo del sector empresarial, destacando a JDD Hiraldo Pérez Abogados, Centro Incluyo, Grupo Ramos, Lissette Fermín Eventos y Grupo Estrella, junto a las demás empresas, organizaciones y colaboradores que se sumaron a esta tercera edición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-35729-pm-63862a5d.jpeg Yamell Camilo, Lissette Fermín y Harolyn Díaz, colaboradoras de Fundación Alive. (CEDIDA POR FUNDACIÓN ALIVE)

La fundación valoró especialmente la colaboración entre los sectores público y privado, así como el compromiso de las personas que aportaron su tiempo y recursos para hacer posible una jornada que promueve el respeto por las diferencias y la igualdad de oportunidades.

La Fundación Alive trabaja para contribuir al bienestar de niños, niñas y jóvenes con condiciones del neurodesarrollo mediante el acompañamiento a sus familias, el acceso a terapias y la creación de espacios inclusivos.

A través de su plan de padrinos, busca ampliar las oportunidades de apoyo y contribuir a que más familias puedan acceder a recursos fundamentales para el desarrollo de sus hijos.

Con esta tercera edición del Festival de la Inclusión, Alive renueva su compromiso de seguir trabajando junto a las familias, las instituciones y el sector empresarial para que la inclusión se traduzca en acciones concretas y oportunidades reales.

Fundación Alive Es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la inclusión y contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y familias vinculados a condiciones del neurodesarrollo, mediante el acompañamiento, el acceso a terapias y la creación de espacios inclusivos.