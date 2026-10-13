Funeraria Blandino celebra sus 95 años de historia

Funeraria Blandino celebró su 95.º aniversario con un encuentro celebrado en Escenario 360, de Galería 360, que reunió a familiares, accionistas, socios, colaboradores y amigos bajo el concepto "Nuestra historia, nuestro legado y el futuro que continuamos escribiendo".

La jornada puso de relieve la evolución de la empresa y su vocación de servicio a lo largo estos años, y tuvo entre sus momentos centrales la charla "Celebrando la Vida", a cargo de Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, quien invitó a reflexionar sobre:

La memoria

El legado

El valor de la vida

Durante el acto, Virginia Arredondo, presidenta del Consejo de Administración de Blandino, atribuyó la permanencia de la compañía durante nueve décadas y media a la confianza cultivada a través de los años. Sobre este particular, expresó:

"Hoy celebramos el privilegio de ser una empresa dominicana que ha acompañado a miles de familias locales e internacionales en uno de los momentos más difíciles de la vida".

Al rememorar los orígenes de Blandino, Arredondo evocó a don Atilano y doña Virginia Blandino, quienes tuvieron una quincallería en Baní antes de trasladarse a Santo Domingo.

Tras el fallecimiento de don Atilano, sus hijas Áurea y Atala asumieron la conducción del negocio y, bajo la presidencia de Áurea, se construyó, según relató, la primera capilla de velación de la funeraria. Posteriormente, don Fernando Arredondo asumió la dirección de la empresa, etapa durante la cual Blandino experimentó su mayor crecimiento.

"Celebramos haber sido capaces de sostener los valores heredados, que constituyen el verdadero legado, y de seguirlos transmitiendo a los que nos sucederán", manifestó.

Evolución

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/5-fior-de-valdez-y-hector-valdez-albizu-b3ed3de9.jpg Fior de Valdez y Héctor Valdez Albizu. (CORTESÍA DE FUNERARIA BLANDINO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/9-gloria-mejia-de-selman-y-eduardo-selman-314840c9.jpg Gloria Mejía de Selman y Eduardo Selman. (CORTESÍA DE FUNERARIA BLANDINO) ‹ >

La ejecutiva señaló que Blandino se ha adaptado a los cambios y a las nuevas necesidades de las familias mediante la ampliación de su oferta de servicios.

Entre estos mencionó la cremación y Blandino Columbarios, concebido como el primer cementerio exclusivo para familias que optan por esta alternativa; los servicios funerarios y de cementerio ofrecidos junto a sus socios Parque Cementerio Puerta del Cielo y Jardines de San Pedro (en San Pedro de Macorís); los planes de prearreglo y empresariales; y la atención destinada a las mascotas a través de Pet Forever.

También destacó que la compañía ha prestado servicios funerarios a figuras relevantes de la vida nacional y asistido a numerosas familias en circunstancias especialmente difíciles.

Como parte de esa transformación, Arredondo se refirió además al proceso de institucionalización iniciado hace tres años, que incluye la designación de Franklin Mejía como presidente ejecutivo del Grupo Blandino.

Asimismo, resaltó el papel de sus hermanos María, Fernando y Jesús en la innovación, el desarrollo y el futuro de Blandino. Sobre los desafíos de esta nueva etapa, afirmó que el propósito es "seguir creciendo sin perder nuestras raíces, cambiar sin perder nuestra esencia y avanzar sin olvidar de dónde venimos".

La actividad contó además con la bendición del padre Javier Vidal, la conducción de Lissette Selman, la presentación de un video sobre Blandino y la participación musical del Cuarteto Antonia Chabebe.

Arredondo cerró su intervención con una frase que resumió el espíritu de la conmemoración: Nuestra familia sirviendo a la tuya, para hacer mas facil, el momento mas difícil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/3-maria-arredondo-y-francesca-rainieri-4402364d.jpg María Arredondo y Francesca Rainieri. (CORTESÍA DE FUNERARIA BLANDINO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/2-familia-arredondo-a0370547.jpg Familia Arredondo (CORTESÍA DE FUNERARIA BLANDINO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/6-theresa-sullivan-y-juan-manuel-martin-de-oliva-6f867058.jpg Theresa Sullivan y Juan Manuel Martín de Oliva. (CORTESÍA DE FUNERARIA BLANDINO) ‹ >