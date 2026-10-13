K&G Importadora celebra 40 años de trayectoria y evolución con Xperience by K&G

K&G Importadora conmemoró 40 años de trayectoria en el mercado dominicano con Xperience by K&G, un encuentro que reunió a clientes, aliados comerciales, fabricantes de marcas, colaboradores y comunidades automotrices en el Autódromo Las Américas.

Bajo el lema "40 años honrando cada kilómetro", la celebración llevó fuera de las sucursales una muestra de los productos, servicios, conocimientos y relaciones que la empresa ha desarrollado desde 1986. La jornada combinó exhibiciones de marcas, espacios de interacción, entretenimiento y actividades vinculadas a la pasión por los vehículos.

Xperience by K&G incluyó un programa dirigido a clientes corporativos y socios estratégicos, seguido de una experiencia para clientes de sus centros de servicios, clubes aliados, invitados y público en general.

"Cumplir 40 años representa, sobre todo, un motivo para agradecer. Este recorrido ha sido posible gracias a la confianza de nuestros clientes, el compromiso de nuestros colaboradores y el respaldo de marcas y aliados con los que hemos crecido. Xperience es nuestra manera de compartir esa historia y proyectar la visión con la que queremos seguir avanzando", expresó Yoshiaki Kasahara, Fundador de K&G.

Evolución

Durante estas cuatro décadas, K&G ha ampliado su oferta de soluciones para responder a la evolución del mercado automotriz dominicano. Neumáticos, lubricantes, baterías, filtros y servicios de mantenimiento forman parte de una propuesta sustentada en la calidad, el conocimiento técnico y el servicio al cliente.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 200 colaboradores, tres almacenes logísticos, cuatro centros de servicios, y presencia en Santo Domingo, Punta Cana y Santiago. Asimismo, representa más de 20 marcas con carácter de exclusividad, reflejo de la confianza construida con fabricantes y proveedores internacionales.

Esta estructura permite a K&G atender tanto a sub distribuidores, a consumidores, así como a clientes corporativos y acompañarlos con una oferta integral de productos y servicios para distintas necesidades del sector automotriz.

Entre las relaciones que han marcado la historia de K&G se destaca su alianza de 33 años con Giti Tires, su primera marca de neumáticos nuevos y la primera distribución obtenida por la empresa con carácter de exclusividad en la República Dominicana.

La relación ha acompañado el crecimiento de K&G tanto en volumen de negocio como en conocimiento técnico y desarrollo del mercado. Más que una vinculación comercial, ambas empresas han construido una alianza estratégica basada en una visión compartida sobre innovación, servicio y crecimiento sostenible.

"Giti ha sido un aliado fundamental en nuestra evolución. Con ellos dimos pasos muy importantes para K&G: incorporamos nuestra primera marca de neumáticos nuevos y establecimos nuestra primera distribución exclusiva en el país. Durante 33 años hemos crecido juntos y desarrollado una relación caracterizada por la confianza, la cercanía y una forma muy similar de entender el negocio", agregó Kasahara.

Con plantas de producción en Estados Unidos, China e Indonesia, Giti Tire se ha consolidado como proveedor de equipos originales para fabricantes de vehículos de diferentes procedencias y categorías.

La empresa mantiene, además, una inversión sostenida en investigación, tecnología y desarrollo de productos orientados a responder a las nuevas exigencias de movilidad, así como el cuidado del medio ambiente.

En 2026, Giti fue reconocida por Brand Finance como la octava marca de neumáticos más valiosa del mundo y la de mayor crecimiento en valor de marca dentro del sector. Su desarrollo tecnológico también le ha permitido ampliar sus acuerdos de equipo original con fabricantes de vehículos en Asia, Europa y Norteamérica.

Para K&G, esta relación constituye un ejemplo de la manera en que ha construido su trayectoria: seleccionando marcas con visión de futuro, desarrollando conocimiento especializado y cultivando alianzas de largo plazo que generan valor para el mercado dominicano.

Más que un acto conmemorativo, Xperience by K&G fue concebido como un punto de encuentro entre la historia de la empresa y su visión de futuro.

El concepto "La X te guía" representó la convergencia entre experiencia, innovación, comunidad y las nuevas formas de relacionarse con el mundo automotriz. Tras esta primera edición, K&G proyecta que la iniciativa pueda evolucionar como una plataforma de conexión con las marcas, los clientes, los aliados y las nuevas generaciones de entusiastas del motor.

El evento, fue encabezado por los principales ejecutivos de K&G importadora:

Los hermanos, Yoshiaki , Kenji , Hiroshi

Los hermanos, , , Kumiko Kasahara