Raquel González presenta su libro en Despierta América

La empresaria del wellness, conferencista y autora dominicana Raquel González presentó su libro No estás tarde... Estás lista. El método Real 40+ en Despierta América, programa matutino dirigido a la audiencia hispana de Estados Unidos.

Durante su participación, compartió una propuesta centrada en la reinvención personal y el desarrollo de las mujeres mayores de 40 años.

Durante la entrevista, González explicó los principios de su método REAL 40+, una guía que invita a revisar objetivos, retomar proyectos pendientes y explorar nuevas oportunidades a partir de la experiencia adquirida. Su propuesta plantea que la edad no tiene por qué representar un impedimento para emprender, cambiar de rumbo o desarrollar nuevas metas.

El libro aborda una inquietud presente en distintas etapas de la vida: cómo recuperar aspiraciones postergadas y asumir nuevos desafíos personales y profesionales sin considerar que las oportunidades tienen una fecha límite.

En reconocimiento a su trayectoria, González fue distinguida por la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) en la categoría Servicios Modernos de Exportación, un reconocimiento que destaca su perfil profesional en este ámbito.

Al referirse a su experiencia en el programa, González expresó su gratitud por la oportunidad de compartir su mensaje con nuevas audiencias. "Me llevo una gratitud inmensa y el corazón lleno", manifestó, al resumir las emociones que le dejó esta experiencia.

Encuentros institucionales y conexión con la comunidad dominicana

Como parte de su agenda en Miami, González fue recibida por Josefa Castillo, cónsul general de la República Dominicana, en un encuentro en el que se destacó la importancia de respaldar iniciativas que contribuyan a proyectar el talento dominicano en escenarios internacionales.

La autora también sostuvo un encuentro con Dominican Sisters Club, una red de conexión y networking que reúne a mujeres profesionales dominicanas para impulsar su liderazgo, fortalecer vínculos y visibilizar sus aportes en distintos ámbitos.

Con esta participación, Raquel González continúa consolidando su proyección internacional como empresaria del wellness, autora y conferencista, llevando su propuesta de bienestar integral a la diáspora dominicana y al público hispano de Estados Unidos.

Su visión es ampliar el acceso a la educación, las herramientas de transformación personal y una cultura del bienestar que trascienda las fronteras de la República Dominicana.