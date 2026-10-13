CONAOD XXVI destaca el potencial del turismo médico y dental dominicano

Gerardo Mesa, Elisa Rami´rez, Virginia Laureano, Amelia Reyes Mora y Alejandro Cambiaso tras el panel "Turismo de salud", celebrado en el marco del XXVI Congreso Nacional e Internacional de Odontología (CONAOD XXVI). ( CEDIDA POR AF COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA )

El turismo médico y dental representa una oportunidad para atraer inversión, generar empleos especializados, estimular la adopción de tecnología y mejorar los servicios de salud en la República Dominicana. Aprovechar ese potencial exige una oferta respaldada por una calidad verificable, la seguridad del paciente y una estrecha colaboración público-privada.

Esta fue la visión planteada durante el panel "Turismo de salud", celebrado en el marco del XXVI Congreso Nacional e Internacional de Odontología (CONAOD XXVI) y de los 100 años del Colegio Dominicano de Odontólogos.

Participaron Virginia Laureano, presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos; Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS); Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la ADTS y presidenta de AF Comunicación Estratégica; y Gerardo Mesa, director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública.

La conversación vinculó el posicionamiento internacional del país con oportunidades para los profesionales de la salud y para actividades complementarias, como la hotelería, el transporte y otros servicios. El desarrollo responsable del sector puede ampliar el impacto económico de cada visita y estimular la inversión en infraestructura, capacitación y equipamiento.

Los participantes destacaron la sinergia entre las autoridades sanitarias, el gremio odontológico y la ADTS como una vía para vincular esas oportunidades con mejores estándares de atención. El objetivo es que las capacidades desarrolladas para atender a pacientes internacionales también contribuyan a elevar la calidad de los servicios para la población local.

Calidad y cumplimiento para fortalecer el destino

El panel enfatizó la importancia de que los centros odontológicos cumplan con todas las normas nacionales aplicables, incluida la habilitación del Ministerio de Salud Pública, y avancen hacia certificaciones y acreditaciones internacionales pertinentes a sus servicios.

En ese contexto, se destacó la NORDOM ISO 22525:2020 sobre turismo médico y requisitos del servicio como referencia para fortalecer la organización y la calidad de la atención internacional, complementando el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional.

Estos elementos, además de contribuir a una atención segura, son determinantes para generar confianza en los pacientes que evalúan recibir atención fuera de su país.

Asimismo, se abordó la importancia de construir una reputación sólida del destino, basada en la confianza y la evidencia, que se construye de manera permanente mediante la calidad, el cumplimiento, la transparencia, la coherencia y una comunicación responsable.

En un sector donde la decisión del paciente está estrechamente vinculada con la credibilidad del prestador y del destino, mantener esos estándares debe formar parte de la gestión cotidiana de las instituciones.

Esta visión también se relaciona con la necesidad de anticipar y gestionar adecuadamente los riesgos. En ese sentido, durante el panel se abordaron las implicaciones del nuevo Código Penal para la responsabilidad profesional e institucional, así como la importancia de reforzar la prevención y la cultura de cumplimiento.

La experiencia comienza antes del viaje

La conformación de departamentos internacionales fue otro tema central. Estas unidades deben gestionar la captación responsable, la orientación y la coordinación de la atención, desde la evaluación previa al viaje hasta el seguimiento tras el regreso del paciente a su país.

En este contexto, se destacó que la comunicación forma parte de la experiencia del paciente desde el primer contacto.

Su trabajo requiere bilingüismo, comunicación intercultural y coordinación con los equipos clínicos. A ello se suman protocolos basados en la evidencia, consentimiento informado, documentación adecuada y la capacidad para prevenir y manejar complicaciones.

En el centenario del Colegio Dominicano de Odontólogos, el encuentro situó el turismo médico y dental como una oportunidad para el desarrollo económico y sanitario. Su mayor aporte será convertir la demanda internacional en inversión, empleo y mejores capacidades de atención, en beneficio tanto de los visitantes como de los dominicanos.