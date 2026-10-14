ABERD celebra 10 años de trayectoria

Braulio Segura, Alejandro Taveras, Joan Puello, Alby Crespo, Yaniris Pérez, Mirtha Sánchez y Lil Céspedes. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La Asociación de Bodas y Eventos (ABERD) conmemoró su décimo aniversario, en un encuentro marcado por la gratitud, la reflexión y la celebración de una década de retos y crecimiento compartido entre profesionales de la industria de eventos del país.

Fundada formalmente en octubre de 2016, ABERD inició con 20 integrantes y hoy suma 145 miembros activos.

Con los años se ha consolidado como un referente de calidad en la industria de eventos, capacitando, apoyando y agrupando a empresas y profesionales del sector, lo que refleja su evolución y la integración de quienes se dedican a bodas, eventos y actividades afines en toda la República Dominicana.

La ceremonia reunió a miembros de la institución, quienes se congregaron para agradecer el camino recorrido, los aprendizajes y las oportunidades de crecimiento compartidas durante esta década.

Un llamado a abrazar los valores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/unnamed-3-3ddc55c2.png La ceremonia reunió a miembros de la institución, quienes se congregaron para agradecer el camino recorrido, los aprendizajes y las oportunidades de crecimiento compartidas durante esta década. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la presidenta de ABERD, Mirtha Sánchez, quien expresó su gratitud a Dios y a la membresía por estos años de camino compartido.

Durante su intervención, hizo un llamado a mantener la humildad y el espíritu de servicio como valores esenciales para seguir fortaleciendo la institución y las relaciones entre sus integrantes.

Asimismo, Lilin Suárez, miembro fundadora de ABERD, compartió un mensaje centrado en la gratitud, la solidaridad y las bendiciones compartidas, resaltando la importancia de reconocer el valor de crecer juntos como industria.

"El sol para todos, las bendiciones nos llegan a todos y en la medida en que agradecemos recibimos, qué bueno que como industria podamos estar aquí", expresó Suárez.

La celebración también puso de relieve el valor de la colaboración entre los distintos actores de la industria de eventos dominicana, un sector donde la creatividad, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo hacen posible experiencias memorables.

En ese sentido, ABERD agradeció el respaldo de las empresas y profesionales que apoyaron la realización de esta ceremonia conmemorativa: Grupo Inart, Yvelisse Ramos, Pastelería Rosario Hernández, Armony Maestría Ceremonias, Alejandro Taveras y Maze Flowers.

Al cumplir diez años, ABERD reafirma la unión, la gratitud, la humildad y el servicio como pilares para seguir avanzando junto a sus miembros y contribuir al fortalecimiento de la industria de bodas y eventos de la República Dominicana.

Esta década representa no solo una oportunidad para celebrar lo alcanzado, sino también para reconocer a quienes han formado parte del camino y mirar hacia el futuro con compromiso.

La Asociación de Bodas y Eventos ABERD está conformada por una amplia diversidad de profesionales y empresas de la industria de eventos de la República Dominicana, entre ellos:

Decoradores de bodas

Fotógrafos

Wedding planners

Maquillistas

Empresas de entretenimiento

de entretenimiento Servicios audiovisuales

Grupos musicales

Planners corporativos

Catering

Casas de alquiler de vestidos para novias y novios

Proveedores de efectos especiales

gencias de congresos y turismo MICE

Floristas