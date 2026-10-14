Arranca la temporada de béisbol en Altice

Con la pasión que despierta la pelota en los dominicanos arrancó la temporada de béisbol en Altice. Música, bailes, firmas de autógrafos por parte de deportistas del equipo del Licey y el anuncio de ofertas caracterizaron el evento de lanzamiento de la propuesta.

Bajo el concepto de celebrar a los "verdaderos fanáticos", la propuesta incluye concursos en redes sociales para ganar accesos al estadio, una promoción de dos entradas por el precio de una los martes y la oportunidad de obtener artículos promocionales de los equipos favoritos.

Durante el encuentro realizado en su tienda de la avenida Winston Churchill se anunció que los clientes que combinen móvil pospago e internet de fibra óptica mediante un plan Todo Altice podrán participar para ganar un asiento fijo durante el Round Robin de su equipo favorito.

Además, quienes contraten servicios en las tiendas propias de la compañía también tendrán la posibilidad de ganar mercancía promocional.

"Tendremos concursos a través de nuestras redes sociales para premiar a los fanáticos con accesos al play, así como nuestro 2x1 de los martes para la compra de taquillas", explicó Giselle Caputo, directora de Comunicaciones de Altice.

Grandes atracciones de la velada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/img-20261014-wa0342-6d66cbc7.jpg Los peloteros firmaron pelotas a los presentes. (JUAN GUIO)

La actividad contó con la participación de César Valdez, Ronny Mauricio y Adonis Medina, jugadores profesionales de los Tigres del Licey, quienes compartieron con los asistentes, firmaron pelotas y animaron a los fanáticos a respaldar a sus equipos durante la nueva campaña.

También fue presentada de la renovada imagen de "La Pelota te llama", personaje de la marca que regresa con una propuesta más dinámica y divertida.

Altice también presentó el nuevo marco de pantalla del Estadio Quisqueya, con una propuesta visual más llamativa y festiva, así como su campaña publicitaria de béisbol, que acompañará las promociones de la compañía durante los próximos tres meses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/img-20261014-wa0341-6f4e0ef5.jpg Bryan Elton y Hillary Guerrero. (JUAN GUIO)

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