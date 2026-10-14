Médica dominicana Tammy Toribio participa de encuentro internacional en México

La necesidad de acercar el conocimiento médico a la población y fortalecer la educación en salud fue uno de los ejes de interés de la doctora dominicana Tammy Toribio Rivera durante su participación en Médicos al Frente 2026, un encuentro celebrado del 9 al 11 de octubre en Ciudad de México.

La actividad reunió contenidos de actualización científica en obesidad y salud cardiovascular, renal y metabólica, además de abordar el uso de la inteligencia artificial, la comunicación, el liderazgo y la innovación en el ejercicio de la medicina.

Durante el encuentro, Toribio sostuvo un intercambio con el doctor Mauricio González, conocido como Dr. Mau, cofundador de la iniciativa y divulgador científico reconocido por su labor de difusión de información médica en español a través de medios de comunicación y plataformas digitales.

La conversación permitió compartir perspectivas sobre la educación sanitaria y la importancia de comunicar información científica de manera accesible, especialmente ante la circulación de mitos y datos incorrectos relacionados con la salud.

Interés en promover la prevención

La médica dominicana manifestó su interés en desarrollar iniciativas educativas en República Dominicana, orientadas a promover la prevención y facilitar que la población disponga de información confiable para tomar decisiones sobre su bienestar.

Otro de los encuentros destacados para la especialista fue el acercamiento a la comunicadora y empresaria Martha Debayle, cuya participación puso de relieve el papel de la comunicación en la relación entre los profesionales sanitarios y la sociedad.

Para Toribio, este enfoque coincide con su interés en contribuir a una comunicación médica más cercana, clara y responsable, capaz de traducir los conocimientos especializados en orientaciones comprensibles para el público.

La participación en este tipo de espacios internacionales forma parte de su interés por ampliar sus conocimientos y establecer vínculos profesionales que contribuyan a fortalecer su trabajo en educación sanitaria.

Toribio es médica, especialista en nutrición clínica, máster en Obesología y Dietética, y cuenta con formación en Medicina Estética y Antienvejecimiento. También se desempeña como conferencista y locutora, y es directora médica de Emporio de Belleza Clinic, en Santo Domingo.

Su perfil profesional combina la atención clínica con la comunicación y la educación en salud, áreas desde las que busca contribuir a una mayor comprensión de los temas médicos y a la promoción de hábitos saludables.