Genvet presenta sus novedades
La empresa dominicana amplía su portafolio de productos, su nueva página web y GenPet, su herramienta de bienestar para mascotas
Genvet, distribuidor exclusivo de Orijen, Acana, Maxidog, Sonqocat y Dogline en República Dominicana, presentó en Casa Mencía ocho nuevas recetas para su portafolio de alimentos premium y el lanzamiento de su nueva página web, genvet.com.do.
La empresa, constituida en 2015 e iniciada en 2018 con tres clientes en Santo Domingo, cuenta hoy con más de 150 clientes a nivel nacional.
Lanzamientos
Entre los lanzamientos destaca la línea Acana Singles, que con Lamb&Apple y Beef&Pumpkin completa sus cuatro recetas monoproteicas. Los otros seis productos se dividen entre:
- Perros: Acana Red Meat Recipe, Orijen Regional Red, Orijen Small Breed.
- Gatos: Acana First Feast Kitten, Acana Indoor Entrée, Acana Bountiful Catch.
- Se suman a Sonqocat y Dogline dentro de un portafolio que va más allá del alimento.
Su página web reúne toda la información sobre Genvet, su portafolio completo y los aliados comerciales; clínicas veterinarias y tiendas especializadas, donde conseguirlo.
El sitio incorpora además una herramienta de recomendación que ayuda al veterinario o al agente en tienda a orientar al dueño de mascota sobre el alimento y la cantidad adecuada, según la etapa de vida, el peso, el nivel de actividad y las necesidades especiales de cada mascota.
Dentro de Genvet digital presentó también GenPet, la herramienta que acompaña directamente al dueño de mascota como siguiente paso tras la recomendación del alimento adecuado, conectando cuidado, información y beneficios. Quienes se registren antes del 15 de noviembre participan en un sorteo de cuatro premios en alimento, de tres meses a un año de suministro.
"Hoy no solo lanzamos productos y tecnología. Lanzamos una forma más inteligente de cuidar a tu mascota y su bienestar, para que perdure a tu lado por más tiempo", Jorge Hernández, gerente general de Genvet.