Jergens lanza su campaña "Más allá de la piel"

Más allá de promover el cuidado personal desde una perspectiva estética, la campaña busca vincular el bienestar con la protección de la salud femenina y el apoyo a las mujeres que enfrentan el cáncer. ( CORTESÍA DE JERGERS )

Con un llamado a fortalecer la prevención y el cuidado integral de la mujer, la marca de cuidado personal Jergens presentó en República Dominicana su campaña "Más allá de la piel", una iniciativa que busca crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

La propuesta, realizada a través de INESA, distribuidor exclusivo de la marca en el país, se presentó durante un encuentro dedicado al bienestar físico y mental, que reunió a invitadas especiales, líderes de opinión y representantes de la sociedad dominicana en una clase de pilates.

Más allá de promover el cuidado personal desde una perspectiva estética, la campaña busca vincular el bienestar con la protección de la salud femenina y el apoyo a las mujeres que enfrentan el cáncer.

Como parte de esta iniciativa, Jergens realizó donativos a la Liga Dominicana contra el Cáncer y a la Fundación Oncoserv, instituciones que ofrecen servicios y acompañamiento a pacientes oncológicos.

Declaración de compromiso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/maria-fernanda-diaz-29e9d9a1.jpg María Fernanda Díaz. (CORTESÍA DE JERGERS)

Durante la actividad, María Fernanda Díaz, gerente de Marca de INESA, destacó el compromiso de ambas empresas con la promoción de la salud de las mujeres.

"Para Jergens e INESA, el verdadero cuidado de la mujer empieza desde adentro. ´Más allá de la piel´ no es solo una campaña, es una declaración de nuestro compromiso con el bienestar integral y la salud de las mujeres en República Dominicana y el mundo", expresó.

Díaz señaló, además, que la iniciativa busca contribuir a la difusión de mensajes preventivos y respaldar la labor de las organizaciones que acompañan a las personas que atraviesan esta enfermedad.

"Sabemos que la prevención salva vidas, y hoy queremos ser un canal para amplificar este mensaje, apoyando a quienes libran esta batalla todos los días", agregó.

La clase de pilates sirvió como punto de encuentro para promover la conexión entre el cuerpo y la mente, así como para fomentar un espacio de intercambio entre las participantes. La jornada también incluyó información sobre los chequeos preventivos y la importancia de incorporar el autocuidado a la rutina cotidiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/nicole-jimenez-y-jessica-klemps-600570f7.jpg Nicole Jimenez y Jessica Klemps (CORTESÍA DE JERGERS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/-gabriela-fernandez-y-hiedy-paniagua-e463df15.jpg Gabriela Fernández y Hiedy Paniagua. (CORTESÍA DE JERGERS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/isabella-del-castillo-y-laura-lockward-f30cff4f.jpg Isabella del Castillo y Laura Lockward (CORTESÍA DE JERGERS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/alex-calderon-pedro-alorda-maria-fernanda-diaz-juan-jose-alorda-7f6383cf.jpg Alex Calderon, Pedro Alorda, María Fernanda Díaz, Juan José Alorda. (CORTESÍA DE JERGENS) ‹ >