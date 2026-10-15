Casarré celebra dos años de investigación gastronómica con "¿Qué tenemos en común?"

Casarré celebró su segundo aniversario presentando "¿Qué tenemos en común?", una nueva temporada que invita a mirar de cerca aquellas conexiones que muchas veces están frente a nosotros, pero que no siempre reconocemos.

La experiencia tuvo como escenario Casa Weber, en la Ciudad Colonial, donde invitados especiales fueron recibidos para conocer la exhibición que da inicio a esta nueva temporada del restaurante de investigación y espacio cultural dirigido por el chef e investigador dominico-suizo Olivier Bur.

Más que una exhibición, "¿Qué tenemos en común?" plantea una pregunta que acompañará a Casarré durante los próximos meses y que se trasladará a distintos espacios de su propuesta: la cocina, la mesa, las conversaciones, las colaboraciones y la programación.

El punto de partida fue la guáyiga, una planta presente en la isla desde hace siglos y vinculada a distintos pueblos, conocimientos, usos y formas de relacionarse con el paisaje. Aunque continúa formando parte de saberes que se conservan en diversas comunidades, su presencia puede resultar casi invisible para quienes habitan los espacios urbanos.

A partir de su rastro, la investigación propone observar cómo se construyen y transforman las relaciones entre las personas y el territorio: qué conocimientos permanecen, cuáles desaparecen, cuáles se adaptan y quiénes mantienen vivos determinados saberes.

Un recorrido por el trabajo de Casarré

La exhibición reunió objetos, imágenes, materiales, voces, investigaciones y obras, creando un recorrido que acercó a los asistentes a distintas historias y expresiones vinculadas con el territorio. La intención no fue ofrecer una respuesta única, sino propiciar nuevas relaciones entre elementos que, a primera vista, podrían parecer distantes.

"Con esta temporada queremos abrir una conversación que va más allá de la gastronomía. La guáyiga es nuestro punto de partida para mirar el territorio, sus historias y los conocimientos que todavía están presentes, aunque muchas veces no los veamos. ´¿Qué tenemos en común?´ es una pregunta que queremos seguir explorando junto a quienes se acerquen a Casarré", expresó Olivier Bur, chef e investigador detrás de Casarré.

Durante la velada, los invitados recorrieron la propuesta y se acercaron a una investigación que conecta gastronomía, territorio y cultura, en una experiencia concebida desde la sensibilidad y el carácter exploratorio que distinguen el trabajo de Casarré.

"¿Qué tenemos en común?" continuará desarrollándose más allá de Casa Weber. La investigación llegará también a la mesa de Casarré y a otras experiencias que formarán parte de la temporada, manteniendo abierta la pregunta que la inspira.

Con dos años de trayectoria, Casarré continúa explorando la gastronomía como una forma de acercarse al territorio, sus ingredientes, historias y conocimientos, construyendo experiencias en las que la cocina se encuentra con la investigación y la cultura.

Te puede interesar El chef dominicano Olivier Bur, entre nominados a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía