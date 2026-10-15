Fundación Cortés trae al RD su programa Educa Cortés: El arte del bienestar y la salud mental

Su propuesta aborda realidades como el limitado acceso a experiencias culturales, el rezago escolar y los desafíos vinculados a la salud mental. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Como parte de la celebración de su decimocuarto aniversario, la Fundación Cortés trajo a República Dominicana su programa Educa Cortés: El Arte del Bienestar y la Salud Mental.

La iniciativa se desarrolló en tres programaciones en Pedro Brand y en la Zona Colonial de Santo Domingo, que beneficiaron a 115 personas entre estudiantes, docentes, psicólogos y miembros de la comunidad.

La fundación utiliza el arte caribeño como un vehículo de transformación social y diseña cada taller de acuerdo con las características y necesidades del grupo que lo recibe. Su propuesta aborda realidades como el limitado acceso a experiencias culturales, el rezago escolar y los desafíos vinculados a la salud mental.

Una pintura, un cuento leído en voz alta o una mesa llena de colores pueden convertirse en el punto de partida para hablar de emociones, fortalecer la confianza y descubrir nuevas maneras de interpretar el entorno.

La metodología integra observación, diálogo, lectura, experiencias sensoriales y creación artística para estimular la reflexión, la autoestima y la expresión personal.

Arte y comunidad en Pedro Brand

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/foto-fundacion-cortes-8-871f5c4a.jpeg Durante una de las jornadas, 40 alumnos de cuarto y quinto grado recorrieron las instalaciones, conocieron la historia de Cortés Hermanos. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Parte de las actividades tuvo como escenario el Centro de Visitantes Cortés, ubicado en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, en Pedro Brand.

Niños y niñas de la Escuela Gregorio Santos, en la comunidad de Los Cocos, participaron en dos visitas al Centro de Visitantes Cortés, situado a unos tres kilómetros del plantel educativo.

Durante una de las jornadas, 40 alumnos de cuarto y quinto grado recorrieron las instalaciones, conocieron la historia de Cortés Hermanos y se acercaron a algunos de los procesos relacionados con la elaboración de sus productos.

Don Chocolatín, guía del Centro de Visitantes Cortés, acompañó al grupo durante la visita, que luego dio paso a dinámicas con colores, texturas y otros recursos creativos pensados para:

Despertar la creatividad

Propiciar la interacción

favorecer la identificación de las emociones.

También formaron parte la subdirectora de la Escuela Gregorio Santos, la maestra de educación especial, la psicóloga, la bibliotecaria y dos líderes comunitarios, ampliando el alcance de la propuesta hacia personas que forman parte del entorno educativo y social de los niños.

Posteriormente, las actividades se trasladaron a la Zona Colonial de Santo Domingo, donde Fundación Cortés trabajó en colaboración con el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y el Centro de la Imagen, junto a alumnos de las escuelas San Blas y Santa Bárbara.

El patrimonio, las artes visuales y la creatividad sirvieron allí para incentivar la curiosidad y la interpretación, llevando Educa Cortés a nuevos escenarios y públicos.

La lectura tuvo un espacio especial mediante la participación del Lector Guatíbiri, personaje de Fundación Cortés que fomenta el acercamiento a los libros y promueve experiencias de lectura en voz alta.

A través de relatos y conversaciones con los niños, la literatura se incorporó como otra vía para estimular el pensamiento creativo y favorecer la expresión.

Cada jornada estuvo encabezada por Adelisa González Lugo, directora ejecutiva y educadora principal de Fundación Cortés, y Gloriby Martínez Pagán, quienes viajaron desde Puerto Rico para desarrollar la metodología del programa.

La doctora Leticia Ubiñas, médica psiquiatra puertorriqueña, mantiene desde hace más de 20 años un vínculo de trabajo con la comunidad de Los Cocos y ha servido de enlace para acercar estas iniciativas a sus residentes.

Asimismo, la agenda contó además con la presencia de Elaine de Cortés, así como el respaldo de Cortés Hermanos y del Centro de Visitantes Cortés.

Con estas jornadas, Fundación Cortés consolida en República Dominicana una propuesta que vincula educación, cultura y bienestar emocional, y demuestra cómo el arte puede convertirse en una herramienta concreta para acompañar procesos de aprendizaje, fortalecer vínculos y abrir nuevas posibilidades de desarrollo en las comunidades.