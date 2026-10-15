Johnnie Walker celebra la pasión por el béisbol invernal

La temporada del béisbol invernal ya nos estremece con energía que vibra. Esta vez, la «juntadera» la organizó Johnnie Walker en el Linconazo, donde los asistentes disfrutaron de exquisitos cócteles preparados con la marca, propuestas gastronómicas y una animación a la altura de la vitalidad que trae consigo esta época del año.

La iniciativa forma parte de la propuesta "Home Club", con la que Johnnie Walker busca acompañar a los dominicanos durante una de las temporadas deportivas que más entusiasmo despierta en el país, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad para compartir y celebrar alrededor de la pelota.

Durante la actividad, Fernando Alvarado destacó el vínculo de la marca con el béisbol dominicano y agradeció a los asistentes por sumarse a la experiencia.

«Johnnie Walker es una marca para celebrar, una marca para disfrutar», expresó Alvarado, al recordar que la iniciativa comenzó el año pasado y que en esta temporada regresa con una propuesta ampliada.

Menú de cóctel

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/img-20261015-wa0386-4d21e55c.jpg El lugar contó con estaciones de disfrute que duró toda la noche. (JUAN GUIO)

La coctelería fue uno de los atractivos de la jornada, con un menú creado junto a Atelier que tomó referencias del lenguaje beisbolero para dar nombre y personalidad a sus preparaciones.

Entre las opciones figuró el "Johnnie 23", elaborado con Johnnie Walker Black Label, cordial de piña, espumante y piña fresca.

La carta también incluyó el "Fly Al Catcher Ruby", preparado con Johnnie Walker Black Ruby, limón y licor de hierbas, así como el "Gold Homerun", una mezcla de Johnnie Walker Double Black, licor de manzana, soda y perfume de limón.

La selección se completó con el "Johnnie Nagua", que combina Johnnie Walker, manzana, canela y limón, y una versión sin alcohol, el "Johnnie Nagua Mocktail", elaborado con shrub de manzana y canela y limón.

Cada propuesta aportó un toque distintivo a la experiencia, en la que la coctelería se integró a la oferta gastronómica de Wacmi y a un ambiente pensado para compartir entre amigos mientras avanza la temporada de béisbol.

Alvarado también adelantó que la presencia de la marca se extenderá a otros espacios vinculados con la pelota invernal, entre ellos el Estadio Quisqueya, como parte de las acciones con las que busca acercarse a los fanáticos.

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