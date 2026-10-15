El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Altice inauguran una sala de telepresencia

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Altice inauguraron una sala de telepresencia en el Instituto de Formación Ambiental y Recursos Naturales (ITESMARENA), una iniciativa que amplía las oportunidades de formación de estudiantes, docentes y técnicos, y contribuye a preparar nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la protección de los recursos naturales.

Este proyecto, representa una inversión superior a RD$ 4 millones por parte de Altice Dominicana, y esta permitirá conectar a la comunidad educativa de Itesmarena con especialistas e instituciones nacionales e internacionales, facilitando el intercambio de conocimientos y el acceso a nuevas herramientas de aprendizaje.

La sala de telepresencia cuenta con el equipamiento y acondicionamiento necesarios para el desarrollo de actividades académicas y formativas.

Como parte del proyecto, Altice Dominicana dotó el espacio de una conexión de internet simétrico de 50/50 Mbps con WiFi incluido, una pantalla inteligente con sistema de videoconferencia integrado y ocho direcciones IP públicas fijas, además del mobiliario requerido para su funcionamiento.

"Lo que hoy estamos haciendo en Itesmarena es sembrar esa semilla, darles mejores oportunidades a quienes mañana tendrán en sus manos el cuidado de nuestros bosques, nuestros ríos y nuestras áreas protegidas. Porque el mejor legado que podemos dejarles a las próximas generaciones es una naturaleza protegida y un país con hombres y mujeres preparados para cuidarla", expresó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Como parte de esta alianza, Altice Dominicana también garantizó una conexión simétrica de internet de 50/50 Mbps para el Centro de Monitoreo de Incendios Forestales de Itesmarena, una infraestructura fundamental para la detección y el seguimiento de estos eventos.

Una contribución de conectividad

"Para Altice es un honor contribuir con la conectividad de Itesmarena y apoyar su labor de formación en el cuidado del medio ambiente. Creemos en el poder de la educación y la tecnología para generar oportunidades y contribuir a la protección de nuestros recursos naturales", manifestó Danilo Ginebra, CEO de Altice Dominicana.

La colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Altice Dominicana fortalece la labor educativa de Itesmarena y aporta herramientas para mejorar la vigilancia de los incendios forestales.

Con esta iniciativa, ambas instituciones contribuyen a la preparación de nuevos profesionales ambientales y al fortalecimiento de las capacidades necesarias para proteger el patrimonio natural dominicano, una responsabilidad que requiere del compromiso de todos los sectores de la Sociedad.

Te puede interesar Arranca la temporada de béisbol en Altice