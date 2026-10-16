Bella Castle Investment presenta oficialmente los camiones Hohan en República Dominicana

José Reyes Delance, Génesis De Los Santos, Isabella Bermúdez de Castillo y Práxedes J. Castillo Bellapart ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La oferta de vehículos comerciales en República Dominicana suma una nueva propuesta con la llegada de Hohan, marca de camiones del grupo chino Sinotruk, presentada oficialmente por Bella Castle Investment (BCI) con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para empresarios, transportistas y compañías que dependen del transporte de carga para sus operaciones.

El lanzamiento se realizó en las instalaciones de Bella Castle Investment, con la participación de ejecutivos de la empresa, clientes, representantes de entidades bancarias, aliados comerciales, medios de comunicación e invitados especiales.

Durante el encuentro, Práxedes J. Castillo Bellapart, gerente general de Bella Castle Investment, destacó que la incorporación de Hohan forma parte de la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía, así como de su apuesta por el desarrollo del transporte comercial en el país.

"Cuando hablamos de camiones, hablamos de trabajo, productividad y crecimiento. Sabemos que detrás de cada vehículo hay un empresario que busca hacer avanzar su negocio. Con la llegada de HOHAN queremos ofrecer nuevas alternativas y construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes", expresó Castillo Bellapart.

Una marca con respaldo internacional

Hohan pertenece a Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group), fabricante de vehículos comerciales cuya trayectoria industrial se remonta a 1930.

En 2025 Sinotruk vendió más de 300,000 camiones pesados, mantuvo por cuarto año consecutivo el liderazgo en ventas de este segmento en China y alcanzó, por primera vez, la primera posición mundial. Ese mismo año, sus ventas totales de vehículos superaron las 440,000 unidades, indica una nota de prensa.

La incorporación de Hohan al mercado dominicano busca aprovechar el respaldo industrial del grupo para ofrecer opciones de transporte destinadas a diferentes actividades económicas.

Vehículos para distintos sectores productivos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/foto-10-camion-hohan-5600d74c.jpg Camión Hohan (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante la presentación, José Reyes Delance, subgerente comercial de la División de Camiones Pesados y Ligeros de Bella Castle Investment, dio a conocer la gama de vehículos y sus principales aplicaciones en el mercado local.

La oferta incluye camiones con longitudes de entre 10 y 28 pies, además de unidades pesadas, con potencias que van desde 110 hasta 540 caballos de fuerza. Según la información suministrada por la empresa, los vehículos incorporan motores de fabricantes con tecnología alemana y estadounidense.

La gama está orientada a responder a las necesidades de sectores como la distribución de mercancías, la logística, la construcción, la agricultura y el transporte de carga.

Entre las características destacadas figuran la capacidad de carga y el diseño de las cabinas, que incorporan asientos con suspensión neumática para favorecer la comodidad del conductor durante las jornadas de trabajo prolongadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/foto-2-maria-alejandra-bisono-de-bermudez-y-domingo-bermudez-turull-dd86a65e.jpg María Alejandra Bisonó de Bermúdez y Domingo Bermúdez Turull. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/foto-5-praxedes-j-castillo-baez-maribel-bellapart-y-luis-rojas-afbd95dd.jpg Práxedes J. Castillo Báez, Maribel Bellapart y Luis Rojas (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >