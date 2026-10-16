La Cámara de Comercio de Fujian realiza donación en San Antonio de Guerra

Jessica Peng, Shanfeng Zheng y Enqi Cao. ( CORTESÍA DE LA CÁMARA )

La Cámara General de Comercio de Fujian en la República Dominicana realizó donaciones a la Iglesia Evangélica Casa de Refugio INC y a la Capilla San Rafael, en el municipio de San Antonio de Guerra, como parte de una iniciativa de responsabilidad social dirigida a apoyar a las comunidades donde operan empresas vinculadas a sus miembros.

La jornada contó con la participación del presidente de la cámara, Shanfeng Zheng; el alcalde de San Antonio de Guerra, César Rojas; Enqi Cao y Jessica Peng representantes de Relaciones Públicas de la entidad.

También, los representantes de las congregaciones beneficiadas, entre ellos la pastora Trinidad Pimentel, de la Iglesia Evangélica Casa de Refugio INC, e Isabel de los Santos Ventura, subcoordinadora de la Capilla San Rafael.

Durante la actividad, Zheng expresó su satisfacción por la oportunidad de contribuir con las comunidades dominicanas y destacó la importancia de retribuir el apoyo recibido por los ciudadanos y trabajadores del país.

"Intentamos hacer, dentro de lo que está en nuestras manos, un pequeño aporte a la sociedad y devolverle parte del apoyo que nos brinda", manifestó el presidente de la Cámara, quien también agradeció al pueblo dominicano por acoger a la comunidad empresarial china. La iniciativa contó con aportes de:

Las empresas

Miembros vinculados a la cámara.

Entre las contribuciones mencionadas durante la jornada figuraron productos alimenticios suministrados por propietarios de fábricas.

Representantes comunitarios valoran la iniciativa

La donación fue recibida con satisfacción por representantes de las congregaciones beneficiadas, quienes destacaron la importancia de este tipo de aportes para sus comunidades.

Isabel de los Santos Ventura, subcoordinadora de la Capilla San Rafael, valoró positivamente la iniciativa y señaló que la comunidad recibió el gesto con alegría y agradecimiento.

La actividad también permitió destacar el papel de las iglesias como espacios de encuentro, acompañamiento y servicio comunitario, especialmente en sectores donde sus integrantes mantienen vínculos con familias trabajadoras y residentes de la zona.

Un inicio oportuno

El alcalde de San Antonio de Guerra, César Rojas, agradeció la iniciativa y exhortó a los representantes empresariales a continuar desarrollando este tipo de acciones en el municipio, donde operan industrias vinculadas a miembros de la Cámara.

Rojas consideró oportuno que la jornada comenzara por las iglesias, al reconocer su vínculo con las comunidades y su cercanía con las necesidades de la población.

Asimismo, manifestó su deseo de que estas obras sociales se realicen con mayor frecuencia, de manera que puedan beneficiar a más personas y contribuir a atender necesidades presentes en distintos sectores del municipio.

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