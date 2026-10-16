República Dominicana acoge por primera vez el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna

Ana Bélgica Guichardo, Ariel Jiménez, Joseline Feliz, Jaime Alfaro y Karina García en el primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. ( CEDIDA POR CONCIN )

La Asociación Dominicana de Comunicación Interna (ADOCI), Dialogus CI y la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través de Exprésate PUCMM, realizaron CONCIN 2026, el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, que reunió en Santo Domingo a cerca de 200 profesionales vinculados a las áreas de Comunicación Interna y Gestión Humana de distintas organizaciones.

Durante un día y medio, reconocidos especialistas de Iberoamérica, líderes empresariales, académicos y profesionales de la disciplina compartieron conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno a los principales desafíos que enfrenta actualmente la Comunicación Interna.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/joseline-feliz-javier-miembro-fundadora-de-adoci-a132986a.jpg Joseline Feliz Javier, miembro fundadora de ADOCI. (CEDIDA POR ADOCI)

El encuentro abordó temas como inteligencia artificial, innovación y tecnología, cultura organizacional, experiencia del colaborador, liderazgo, gestión del cambio, reputación, medición del impacto de la comunicación y el futuro del perfil profesional, poniendo especial énfasis en la necesidad de que la Comunicación Interna continúe evolucionando hacia un rol más estratégico dentro de las organizaciones.

La agenda se desarrolló alrededor de cuatro grandes ejes: Innovación & Tecnología; Comportamiento, Cultura & Experiencia; Impacto & Estrategia; y Personas, Cambio & Visión Futurible, desde los cuales se generaron conversaciones y reflexiones sobre las nuevas realidades que enfrenta la profesión.

El programa contó con la participación de destacados profesionales y especialistas de diferentes países, entre ellos Maximiliano Blanc, Verónica Lombardo, Cecilia del Valle y Susana Casals, de Argentina.

Además de Mayra Castillo, Jaime Alfaro, Aldo Altamirano, Óscar Ysla y Rodrigo Chávarri de Perú; Lelia Zapata, de España; Xiomara Herrera, de El Salvador; Camila Hasbún, de República Dominicana; y Ariel Jiménez, de Colombia, entre otros expertos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/parte-de-los-speakers-d1625386.jpg Algunos de los speakers participantes en el primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. (CEDIDA POR ADOCI)

Los participantes también pudieron conocer experiencias y casos relacionados con la aplicación de tecnología a la Comunicación Interna, así como iniciativas orientadas a generar impacto y transformar las organizaciones.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Carlos Romero, director general de Planeta Azul, como CEO invitado, quien compartió su visión sobre la relación entre cultura, estrategia y Comunicación Interna, así como la importancia de colocar a las personas en el centro de las decisiones y de construir culturas capaces de acompañar los objetivos de las organizaciones.

Entre las conversaciones desarrolladas estuvo el panel “Comunicación Interna con Impacto: iniciativas que transforman organizaciones”, que permitió conocer experiencias y buenas prácticas, así como el panel dedicado al papel de la academia y los docentes en la formación del comunicador interno que demandan las organizaciones.

El liderazgo y la confianza también ocuparon un espacio relevante dentro de la agenda, con la participación de representantes de ASODIRCOM, quienes abordaron la visión del DIRCOM y su relación con la comunicación, el liderazgo y la gestión de la confianza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/anyelina-lopez-rosario-medina-y-jenny-rivera-b18b1d4a.jpg Anyelina López, Rosario Medina y Jenny Rivera. (CEDIDA POR ADOCI)

Asimismo, la dimensión iberoamericana de la disciplina estuvo presente en un panel que reunió representantes de ADOCI y APECI, junto a especialistas de distintos países, para reflexionar sobre los desafíos comunes y las particularidades que caracterizan el ejercicio de la Comunicación Interna en la región.

Un espacio para fortalecer la profesión

Para ADOCI, la realización de CONCIN 2026 representa un paso significativo en su propósito de contribuir a la profesionalización y fortalecimiento de la Comunicación Interna en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/carolin-aybar-oneisi-lara-rodriguez-adolfo-lopez-ronal-diaz-y-nellyssa-calcano-9e4e099e.jpg Carolin Aybar, Oneisi Lara Rodríguez, Adolfo López, Ronal Díaz y Nellyssa Calcaño. (CEDIDA POR ADOCI)

El congreso permitió no solo acceder a nuevos conocimientos, sino también generar conexiones, compartir experiencias y abrir conversaciones sobre el papel que debe asumir la Comunicación Interna frente a los cambios que están viviendo las organizaciones.

La iniciativa contó con el respaldo de importantes empresas, marcas y organizaciones que apostaron por el desarrollo de la profesión y hicieron posible la realización del encuentro.