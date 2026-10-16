Ises-Codia reinaugura su panteón

En el acto de la reinauguración se hizo el tradicional corte de cinta. ( CORTESÍA DE ISES-CODIA )

El Instituto de Seguridad Social del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (ISES-CODIA) reinauguró su panteón, con el propósito de garantizar un espacio de descanso digno para sus miembros y dependientes y ofrecer respaldo a las familias ante la pérdida de un ser querido.

Durante el acto, el presidente de la entidad, ingeniero eléctrico Andrés García, destacó que la renovación del recinto expresa el compromiso institucional con la seguridad y la previsión social, especialmente en favor de quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

"Al garantizar un espacio digno para nuestros colegas y sus dependientes, el Codia asume su rol como un verdadero pilar de bienestar", expresó García.

El dirigente gremial explicó que la vulnerabilidad funeraria se manifiesta en la angustia y el desamparo que experimentan las familias cuando carecen del respaldo necesario para garantizar una sepultura digna a sus seres queridos.

En ese sentido, señaló que el panteón forma parte de la red de protección institucional y busca evitar que las familias deban afrontar, junto al dolor de la pérdida, una carga financiera insostenible.

Compromiso con el bienestar

La actividad contó con la presencia de la ingeniera agrónoma Yrene López San Pablo, en representación de la Junta Directiva, así como de:

Colegas

Familiares

Amigos e invitados especiales.

García reafirmó el compromiso del Consejo Directivo del ISES-CODIA con el bienestar de sus integrantes y destacó el valor de la solidaridad gremial en los momentos de mayor necesidad.

"En la vida nos cuidamos, y en la partida, nos honramos", manifestó al concluir sus palabras.