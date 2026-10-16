ITSC celebra el V Congreso Gastronómico Sabores de la Costa Este

Ángel Martínez, coordinador Área de Turismo ITSC; Chef Norberto Eusebio, Yuderka Monción, coordinadora Área de Gastronomía; Dr. Matías Reynoso, vicerrector Académico; Wendy Reyes, vicealcaldesa de San Pedro de Macorís; chef Wandy Lamouth. ( CORTESÍA DEL ITSC )

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), celebró el V Congreso Gastronómico Sabores de la Costa Este, un espacio dedicado a promover la identidad culinaria dominicana, rescatar las tradiciones gastronómicas de la región y destacar su potencial como atractivo turístico y motor de desarrollo económico y cultural.

El evento, que tuvo lugar el auditorio del ITSC, congregó a profesionales de la gastronomía, chefs, académicos, comunicadores, representantes institucionales y estudiantes de politécnicos invitados, en una agenda que combina conferencias, demostraciones culinarias, expresiones artísticas y actividades de intercambio de conocimientos.

La apertura oficial incluyó las palabras de Yuderka Monción, coordinadora del Área de Gastronomía, creadora y directora de la importante actividad, además del vicerrector Académico, doctor Matías Reynoso, así como una presentación del Grupo Folclórico del Ministerio de Turismo (MITUR).

Entre los invitados especiales figura la vicealcaldesa de San Pedro de Macorís, Wendy Reyes, junto a representantes de los centros educativos Simón Orozco, Joaquín Rosselló, Juan de los Santos y San José de los Frailes.

Un recorrido por la historia y los sabores del Este

La programación académica del primer día contempla la conferencia "La cocina costera del Este dominicano: identidad, historia y legado", a cargo del chef Norberto Eusebio.

La jornada también incluye una presentación del Ballet Folclórico de la Alcaldía de San Pedro de Macorís. Posteriormente, el chef Wandy Lamouth, desarrollará la ponencia "Gastronomía, memorias y herencias cocolas". El programa incorpora, además, demostraciones culinarias o cooking shows, diseñados para acercar al público a los productos, las técnicas y las preparaciones características del país.

En ese contexto, el chef José Reynaldo Cruz Castro, dirigirá la demostración "Una ruta de sabores: turismo gastronómico en la Costa Este".

La programación del primer día también contempla la participación del chef Julio de León, con la presentación "Tapao: el sabor callejero de La Romana". Asimismo, la periodista y productora de eventos gastronómicos Luisa Feliz, ofrecerá la charla "Sabores de la Costa Este: Un viaje por nuestra identidad dominicana".

Otro de los espacios destacados es "El talento que transforma la experiencia: cómo convertir talento, preparación y actitud en una profesión", a cargo de Elaine Hernández y Pamely Pión, creadoras de Amplifica Gastro. La jornada incluye, además, la participación del chef Enmanuel Valdez, quien presentará "Sabores de San Pedro: el arte del domplín".

Sostenibilidad, innovación y nuevas tendencias gastronómicas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-15-at-33547-pm-59d1a91d.jpeg El evento contó con la participación de estudiantes. (CORTESÍA DEL ITSC)

La segunda jornada del V Congreso incluye la participación del chef Hubert Reyes, quien presentará la ponencia "Sabores que no extinguen: educación para un menú costero sostenible".

De manera simultánea a la agenda formativa, se desarrollará el segundo Concurso de Bebidas a Base de Café Santo Domingo. Por igual, los chefs Eudys Valdez y Alejandro Soriano protagonizarán la master class "Armonía Caribeña de Postres y Dulces Tradicionales" y la chef Carolina Arias, presentará el tema "Marca personal del chef caribeño".

En tanto, Otto Flores, Global Head of Ambassadors de Ron Barceló, desarrollará la ponencia "El ron, tendencias y evolución más allá del roble y las tradiciones" y, posteriormente, el chef Elvyn Peguero, ofrecerá la conferencia "El coco en la Cocina Dominicana".

De igual manera, tuvo lugar el espacio "Ace Internship. Pasantía Internacional". Asimismo, el cooking show "Temperatura, Tiempo y Fuego", a cargo del chef Sensei Monstron, el concurso gastronómico "Cocina Creativa: Sabores del Este"; el primer Concurso de Cócteles Creativos by Barceló.