Piñero celebra la tercera edición de los premios "Los + Ecoístas"

Piñero celebró la tercera edición de los premios "Los + Ecoístas" en República Dominicana.

El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del Jardín Botánico Nacional, reunió a líderes del sector empresarial, autoridades, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, con el propósito de visibilizar y reconocer iniciativas que impulsan activamente la protección del entorno y el desarrollo sostenible en el país.

La jornada contó además con una intervención a cargo de Andrés Bisonó, CEO de SOS Carbon, enfocada en la innovación y soluciones frente al desafío del sargazo en las costas del Caribe.

La premiación reconoció a organizaciones que están impulsando cambios tangibles en materia de sostenibilidad.

Sampol fue reconocida por su contribución a la transición energética mediante soluciones innovadoras que reducen emisiones y mejoran la eficiencia de infraestructuras estratégicas y Cebse por su larga trayectoria en la conservación de ecosistemas y especies emblemáticas de República Dominicana, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Asimismo, Casa Brugal por integrar la sostenibilidad en toda su cadena de valor, impulsando la trazabilidad, el abastecimiento responsable y la protección de los recursos naturales; y Banco BHD por incorporar la sostenibilidad como un eje transversal de su modelo de negocio, movilizando financiación y soluciones que contribuyen al desarrollo sostenible del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-112146-am-9339b120.jpeg Ganadores de la tercera edición de Los + Ecoístas. (CEDIDA POR PIÑERO)

Además, esta edición amplió su alcance para poner en valor el rol determinante de la comunicación, la sensibilización y el activismo consciente en la sociedad.

En la categoría Prescriptor, enfocada en medios y plataformas especializadas, fue galardonada la periodista Carolina Cepeda.

En la categoría KOL (Voces de Sostenibilidad) se reconoció el liderazgo de la doctora Carol Franco; mientras que el galardón en la categoría Generador de Contenido fue otorgado a William Ramos, por su trabajo en la difusión e impacto ambiental en el entorno digital.

Al valorar el esfuerzo de todas las entidades y líderes reconocidos durante la gala, Encarna Piñero, Global CEO de Piñero, expresó sus felicitaciones y enfatizó la trascendencia de estos galardones.

"Hoy celebramos a organizaciones, comunicadores y aliados que no solo comparten nuestra visión, sino que nos demuestran cada día que es posible liderar con responsabilidad ambiental".

"Felicito profundamente a cada uno de los ganadores de esta tercera edición; su dedicación, innovación y compromiso genuino no solo los convierte en referentes de la sostenibilidad en el país, sino que nos inspira a seguir sumando esfuerzos".

"Los premios ´Los + Ecoístas´ son un aplauso a su ejemplo y un recordatorio de que la transformación real solo se logra cuando caminamos juntos por un mismo propósito", dijo.

El arte como mensaje de resiliencia y conservación

Fiel al propósito de integrar la identidad cultural y el arte sostenible en la premiación, la estatuilla de esta edición fue seleccionada a través del concurso nacional de artesanía organizado por tercer año consecutivo de manera conjunta por Piñero, el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Artesanía (Cenadarte).

El jurado evaluador estuvo integrado por la señora Esperanza Vizcaíno, directora de Cenadarte; el reconocido artista visual Cristian Mateo; y la arquitecta Virginia María Pérez Tolentino.

La propuesta galardonada fue la obra "A través del cristal", creada por Kerlin Franco. La pieza fue elaborada en un 100 % con materiales reciclados y reutilizados, combinando botellas de cristal y vidrios recolectados en las playas dominicanas, yagua, troncos secos y alambre.

Conceptualmente, la obra funciona como una metáfora en la que el cristal representa tanto la belleza del planeta como su profunda fragilidad, recordando que basta un solo golpe de indiferencia para romperlo.

Asimismo, la pieza denuncia el impacto del maltrato humano y la contaminación, al tiempo que celebra la resiliencia mediante la capacidad de transformar desechos en arte y crisis en oportunidades; un llamado urgente a cuidar el entorno hoy para no tener que contemplarlo únicamente a través del cristal mañana.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, subrayó la importancia de sumar esfuerzos para impulsar el sector creativo.

"La artesanía dominicana es una expresión de nuestra identidad, pero también de nuestra capacidad de innovar. Agradecemos a Piñero por esta visión compartida, que nos permite reconocer el talento de nuestros creadores y demostrar que la cultura también tiene mucho que aportar a la construcción de un futuro sostenible".