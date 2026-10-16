RD Fashion Week rinde homenaje al diseñador Raúl López

La moda reunió talento, creatividad y visión internacional en una noche especial. RD Fashion Week 2026 ofreció un cóctel de bienvenida en honor a Raúl López, fundador y director creativo de LUAR, invitado internacional de la decimoséptima edición de la plataforma.

El encuentro, celebrado en Casas del XVI, sirvió de antesala a la agenda de RD Fashion Week 2026 y propició un espacio de conexión entre diferentes protagonistas de la industria de la moda.

A la velada se dieron cita diseñadores nacionales e internacionales, empresarios, creadores de contenido de moda, editores de sociales e invitados especiales, quienes compartieron en un ambiente concebido para celebrar la creatividad, el intercambio y las conexiones que se generan alrededor de la moda.

Un puente entre las diáspora y el talento local

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/raul-lopez-8d8b82e5.jpg Raúl López (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Uno de los momentos centrales de la noche fue el reconocimiento otorgado por RD Fashion Week a Raúl López, por su destacada trayectoria, visión creativa y valiosa contribución al desarrollo y la proyección de la moda internacional.

El homenaje adquiere un significado especial por las raíces dominicanas del creador de LUAR y por lo que representa su presencia en el país:

Un puente entre la diáspora

El talento dominicano

dominicano Los grandes escenarios de la moda internacional

La participación de López se integra a la visión de RD Fashion Week de continuar generando espacios que conecten el talento local con nuevas oportunidades, fomenten el intercambio entre creadores nacionales e internacionales y contribuyan a proyectar la moda dominicana como parte de la Marca País.

Bajo el lema "Moda con propósito", la edición número 17 de RD Fashion Week se celebra del 15 al 17 de octubre, reuniendo diseñadores nacionales e internacionales, nuevos talentos e iniciativas que trascienden la pasarela y muestran la moda como expresión creativa, plataforma de inclusión y generadora de oportunidades.