Aurora Dresses llega a RD Fashion Week 2026 con nuevas estrellas de la moda infantil

La firma dominicana presentó una colección dirigida a niñas y adolescentes, con diseños ornamentales, delicados acabados y elementos que evocaron un imaginario de ensueño. ( CORTESÍA DE LA MARCA )

Aurora Dresses by Leticia Lasose llevó su universo de fantasía a RD Fashion Week 2026, plataforma que se celebra bajo el lema "Moda con propósito", con una propuesta que destacó por sus diseños exclusivos y su atención a los detalles.

En la pasarela Fashion Kids, la firma dominicana presentó una colección dirigida a niñas y adolescentes, con diseños ornamentales, delicados acabados y elementos que evocaron un imaginario de ensueño.

La presentación tuvo como uno de sus momentos destacados la apertura de Gabriella Bona, hija de la comunicadora Yubelkis Peralta, quien dio inicio al desfile y aportó frescura a una pasarela que celebró el talento de las nuevas generaciones.

También participaron Sualteza Empress De los Santos y Sumajestad Royalty De los Santos, hijas de la artista y comunicadora Amara La Negra, quienes protagonizaron momentos especiales durante el desfile. Ambas compartieron el cierre con la diseñadora Leticia Lasose, en una salida que puso el broche final a la presentación.

A su vez, Mariuxy Ruiz, embajadora internacional de Aurora Dresses, realizó una salida individual que reflejó su experiencia en el modelaje. Ruiz ha participado en destacados eventos de moda celebrados en ciudades como Madrid y París.

Sobre la marca

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-104324-am-c1c6953d.jpeg En la coleccióndestacó por sus diseños exclusivos y su atención a los detalles. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Aurora Dresses by Leticia Lasose es una firma dominicana especializada en vestuario infantil y juvenil, con diseños que combinan fantasía, distinción y cuidado en cada detalle.

La marca ha presentado sus colecciones en plataformas internacionales como Milan Fashion Week, Paris Fashion Week y New York Fashion Week, llevando el talento dominicano a escenarios de proyección internacional.

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