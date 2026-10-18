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Comercial Karros
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Comercial Karros presenta la nueva Geely Starray GF-2027 e inaugura su cuarto showroom

El renovado SUV combina diseño, tecnología y seguridad, incorporando conectividad inteligente, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos,

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    Comercial Karros presenta la nueva Geely Starray GF-2027 e inaugura su cuarto showroom
    Luis Taveras, realiza corte de cinta junto a César Castro, Sonia Villanueva de Brouwer y Oscar Villanueva, junto al resto de la familia realizan el tradicional corte de cinta inaugural. (CORTESÍA DE COMERCIAL KARROS)

    Comercial Karros, empresa con 30 años de trayectoria en el sector automotriz dominicano, presentó oficialmente la nueva Geely Starray GF-2027, en alianza con Grupo Viamar, durante un evento celebrado en su recién inaugurado cuarto showroom, bajo el concepto "The Star Has Evolved: A New Era Begins".

    El renovado SUV combina diseño, tecnología y seguridad, incorporando conectividad inteligente:

    • Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
    • Sistema de sonido Flyme Sound de 16 altavoces
    • Cámara de visión 360° 
    • Avanzados sistemas de asistencia a la conducción

    Cuenta además con un motor 2.0 TGDi de 218 caballos de fuerza y transmisión automática de siete velocidades.

    Un paso de evolución y expansión

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    Iván Pérez Vega, Luis Taveras, Juan Miguel Villanueva, Cesar Castro y Oscar Villanueva1 (CORTESÍA DE COMERCIAL KARROS)

    César Castro y Luis Taveras, propietarios de Comercial Karros, destacaron que este lanzamiento y la apertura del nuevo showroom representan un paso importante en la evolución y expansión de la empresa, reafirmando su compromiso de ofrecer vehículos innovadores y un servicio postventa confiable.

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    Lisbeth Porro, disfrutando la experiencia de la nueva Geely Starray GF -2027 (CORTESÍA DE COMERCIAL KARROS)

    Con esta presentación, Comercial Karros fortalece su presencia en el mercado dominicano, manteniendo su filosofía empresarial: "Respondemos por lo que vendemos".

    La nueva Geely Starray GF-2027 ya está disponible para la venta y pruebas de manejo en Comercial Karros.

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    Emilio Vannoni y Camille Castro. (CORTESÍA DE COMERCIAL KARROS)
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