Comercial Karros presenta la nueva Geely Starray GF-2027 e inaugura su cuarto showroom
El renovado SUV combina diseño, tecnología y seguridad, incorporando conectividad inteligente, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos,
Comercial Karros, empresa con 30 años de trayectoria en el sector automotriz dominicano, presentó oficialmente la nueva Geely Starray GF-2027, en alianza con Grupo Viamar, durante un evento celebrado en su recién inaugurado cuarto showroom, bajo el concepto "The Star Has Evolved: A New Era Begins".
El renovado SUV combina diseño, tecnología y seguridad, incorporando conectividad inteligente:
- Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- Sistema de sonido Flyme Sound de 16 altavoces
- Cámara de visión 360°
- Avanzados sistemas de asistencia a la conducción
Cuenta además con un motor 2.0 TGDi de 218 caballos de fuerza y transmisión automática de siete velocidades.
Un paso de evolución y expansión
César Castro y Luis Taveras, propietarios de Comercial Karros, destacaron que este lanzamiento y la apertura del nuevo showroom representan un paso importante en la evolución y expansión de la empresa, reafirmando su compromiso de ofrecer vehículos innovadores y un servicio postventa confiable.
Con esta presentación, Comercial Karros fortalece su presencia en el mercado dominicano, manteniendo su filosofía empresarial: "Respondemos por lo que vendemos".
La nueva Geely Starray GF-2027 ya está disponible para la venta y pruebas de manejo en Comercial Karros.