Grabo Estilo presente en RDFW 2026 con stand dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama

Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass. ( CORTESÍA DE GRABO ESTILO )

Como parte de su firme compromiso con la Responsabilidad Social y la salud preventiva, Grabo Estilo participa en RD Fashion Week 2026 (RDFW) con un stand dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, del 15 al 17 de octubre, en el Hotel Marriott Piantini.

Durante toda la jornada, la empresa obsequió a cada visitante un pin conmemorativo, símbolo de unión y obsequios promocionales alegórico al mes del cáncer y apoyo a esta importante causa, invitando a hombres y mujeres a sumarse a la prevención y la detección temprana.

Un llamado a cuidar la salud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-18-at-115127-am-1-e3cf3e49.jpeg Jatnna Tavárez recibe de Keily Alcántara el pin contra el cáncer de mama. (CORTESÍA DE GRABO ESTILO)

Sulin Lantigua de Glass, vicepresidenta de Grabo Estilo, expresó que:

"En Grabo Estilo creemos que la moda y el arte también pueden convertirse en plataformas para educar y generar conciencia. Invitamos a todas las mujeres a realizarse su chequeo de prevención, porque detectarlo a tiempo puede salvar vidas".

Añadió que es una experiencia que va más allá de la moda, es un llamado a cuidar nuestra salud y la de quienes amamos.

Con esta iniciativa, Grabo Estilo reafirma su compromiso de acompañar a la sociedad dominicana en:

Campañas de bienestar y prevención

y prevención Enalteciendo valores que marcan la diferencia y la inclusión de sus colaboradores en dicha actividad para hacerlos parte de esta campaña.