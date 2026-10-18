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Grabo Estilo presente en RDFW 2026 con stand dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama

"Esta es una experiencia que va más allá de la moda, es un llamado a cuidar nuestra salud y la de quienes amamos"

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    Grabo Estilo presente en RDFW 2026 con stand dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama
    Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass.
    (CORTESÍA DE GRABO ESTILO)

    Como parte de su firme compromiso con la Responsabilidad Social y la salud preventiva, Grabo Estilo participa en RD Fashion Week 2026 (RDFW) con un stand dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, del 15 al 17 de octubre, en el Hotel Marriott Piantini.

    Durante toda la jornada, la empresa obsequió a cada visitante un pin conmemorativo, símbolo de unión y obsequios promocionales alegórico al mes del cáncer y apoyo a esta importante causa, invitando a hombres y mujeres a sumarse a la prevención y la detección temprana.

    Un llamado a cuidar la salud

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    Infografía
    Jatnna Tavárez recibe de Keily Alcántara el pin contra el cáncer de mama. (CORTESÍA DE GRABO ESTILO)

    Sulin Lantigua de Glass, vicepresidenta de Grabo Estilo, expresó que:

    "En Grabo Estilo creemos que la moda y el arte también pueden convertirse en plataformas para educar y generar conciencia. Invitamos a todas las mujeres a realizarse su chequeo de prevención, porque detectarlo a tiempo puede salvar vidas".

    Añadió que  es una experiencia que va más allá de la moda, es un llamado a cuidar nuestra salud y la de quienes amamos.

    Con esta iniciativa, Grabo Estilo reafirma su compromiso de acompañar a la sociedad dominicana en:

    • Campañas de bienestar y prevención
    • Enalteciendo valores que marcan la diferencia y la inclusión de sus colaboradores en dicha actividad para hacerlos parte de esta campaña.
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