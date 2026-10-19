Consorcio Gastronómico impulsa la educación y el conocimiento junto a Netuno RD

Consorcio Gastronómico llevó a cabo un taller educativo dirigido a sus clientes y consumidores,una iniciativa respaldada por Netuno RD.

La actividad representa una apuesta por generar valor más allá de la comercialización de productos.

Durante el encuentro, los participantes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos, compartir experiencias y conocer nuevas herramientas y prácticas relacionadas con el sector gastronómico.

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de "Netuno RD y sus patrocinadores" con el desarrollo de sus clientes y consumidores, demostrando que el propósito de una marca también puede trascender la venta para convertirse en un aliado que educa, conecta y aporta conocimiento a su comunidad.

Consorcio Gastronómico agradeció especialmente a "Netuno RD y a todas las empresas y marcas patrocinadoras" por su respaldo y confianza, destacando que la colaboración entre empresas permite continuar creando espacios de formación y experiencias de valor para el sector.

Programación 2027

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/img-20261019-wa0261-de85f1da.jpg (CORTESÍA DE CONSORCIO GASTRONÓMICO)

Como parte de sus planes de continuidad "Consorcio Gastronómico y Netuno RD" proyectan realizar entre tres y cuatro talleres educativos al año. Los organizadores informaron que ya tienen encuentros programados para 2027, con el objetivo de mantener una agenda de formación y actualización dirigida a los profesionales de la industria.

La organización reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento del sector, bajo una filosofía que resume el propósito de esta jornada: «Más que vender, se trata de educar, conectar y generar valor».