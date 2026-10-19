El Catador celebra 50 años de historia y su legado en la cultura del vino en República Dominicana

Giuseppe Bonarelli, Peppino Bonarelli, Rosario Bonarelli y Piero Bonarelli. ( CEDIDA POR EL CATADOR )

El Catador conmemoró cinco décadas de trayectoria con una edición especial de La Gran Cata, que reunió a 35 bodegas internacionales, aliados y amantes del vino. La celebración puso en valor su legado y su contribución al desarrollo de la cultura del vino en República Dominicana.

La noche también fue un homenaje a las relaciones que han acompañado la historia de la empresa. Algunas de las bodegas participantes mantienen vínculos con El Catador desde hace décadas, reflejo de una trayectoria construida sobre la confianza, el conocimiento y una misma pasión por el vino.

"Esta noche celebramos la visión original de mi padre, nuestro fundador: crear cultura del vino en un país tropical donde, en ese momento, no existía".

"Cincuenta años después, República Dominicana se ha convertido en uno de los mercados de vino más dinámicos de Latinoamérica", expresó Giuseppe Bonarelli, presidente ejecutivo de El Catador.

La experiencia comenzó con una bienvenida de Dom Pérignon. Entre las novedades destacó el Champagne Room, que reunió a Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Ruinart, Perrier-Jouët y Billecart-Salmon.

El espacio estuvo acompañado de una selección de jazz en vinilo curada por Finetta Records. Uno de los momentos más destacados de la noche fue el degüelle de una imponente botella de 15 litros de champagne Veuve Clicquot, la de mayor formato abierta por El Catador en República Dominicana hasta la fecha.

Colección

Como parte del aniversario, El Catador presentó su Colección 50 Aniversario, integrada por tres vinos de edición limitada desarrollados junto a algunas de las bodegas más emblemáticas de su trayectoria.

Argiano Solengo 2022, Tributo a Peppino; Marqués de Murrieta Gran Reserva 2020, El Catador 50 Aniversario; y Pago de Carraovejas Espantalobos 2024, El Catador 50 Aniversario.

Estos tres vinos representan el origen, el legado y el futuro de la empresa, y celebran tanto el criterio enológico como las relaciones que trascienden generaciones. Las tres etiquetas estarán disponibles por tiempo limitado en las tiendas de El Catador.

La gastronomía ocupó un lugar destacado con una experiencia desarrollada junto a Prime Foods. Los chefs Hideyoshi Tateyama, José Enrique Mercedes y Olivier Bur presentaron propuestas que exploraron distintas tradiciones culinarias, acompañadas de vinos seleccionados para cada maridaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/catador-cata-6216cda8.jpg Carlos Bonilla e Isée Lauprète. (CEDIDA POR EL CATADOR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/catador-cata-2-63110efe.jpg Carolina Arthur y Jorge Rodríguez. (CEDIDA POR EL CATADOR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/catador-cata-3-95b2dbef.jpg Cristina Ron y José Luis Ochoa. (CEDIDA POR EL CATADOR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/catador-cata-4-539c6740.jpg Georgina Pimentel y Luis Carlos López. (CEDIDA POR EL CATADOR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/catador-cata-5-e1d1183d.jpg Giuseppe Bonarelli, Mónica Varela y Piero Bonarelli. (CEDIDA POR EL CATADOR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/catador-cata-6-60e2d500.jpg María Conchita Arcalá,Maylé Vásquez y Viviana Cabral. (CEDIDA POR EL CATADOR) ‹ >

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