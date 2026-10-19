Los estudiantes Unibe presentan 35 años de Mercadexpo

La historia de las marcas, las ideas que transforman el mercado y las estrategias que definirán el futuro de los negocios serán los ejes de Mercadexpo 2026, el Congreso Internacional de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), que este año conmemora 35 años de trayectoria.

La Escuela de Mercadeo de la universidad presentó oficialmente esta edición, organizada junto a sus estudiantes, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de noviembre bajo el concepto "THE LEGACY, Hecho para Trascender".

La propuesta busca reconocer a las personas, marcas y generaciones de estudiantes que han contribuido al desarrollo del encuentro académico desde sus inicios.

Durante la presentación, los asistentes recorrieron distintos momentos de la historia del congreso. Una de las actividades centrales fue una dinámica colectiva de rompecabezas, en la que cada pieza simbolizó el aporte de quienes han formado parte de Mercadexpo durante sus tres décadas y media de existencia.

Más allá de la conmemoración, la edición de 2026 propone un espacio para analizar los cambios que experimenta el mercadeo y las nuevas formas de conectar con los consumidores. Para ello, contará con conferencistas internacionales procedentes de México, Venezuela, España, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador.

Tres ejes para analizar el mercadeo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/fernando-ciccone-fulano-perensejo-y-adriana-hernandez-eaa99ab0.jpg Fernando Ciccone, Fulano Perensejo y Adriana Hernández. (CORTESÍA DE UNIBE)

La agenda académica estará organizada en tres ejes temáticos:

The Journey abordará la trayectoria de las marcas y la evolución de sus estrategias de marketing

abordará la trayectoria de las y la evolución de sus estrategias de marketing Rebellion explorará las ideas disruptivas y las conexiones que cuestionan las prácticas tradicionales del sector

explorará las ideas disruptivas y las conexiones que cuestionan las prácticas tradicionales del sector The EX se enfocará en la visión de las marcas y las decisiones con las que proyectan su futuro a corto plazo

Una de las novedades de esta edición será el traslado del bloque de conferencias al Salón Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua, en Santo Domingo.

Será la segunda ocasión en los 35 años del congreso en que parte de su programación se desarrolle fuera del campus universitario. La muestra comercial permanecerá en las instalaciones de UNIBE.

El programa también incluirá retos, presentación de casos de éxito, transmisión internacional y un Study Tour, iniciativa que propiciará el intercambio académico y cultural mediante la participación de representantes de universidades internacionales durante la semana del evento.

Formación, negocios y compromiso social

Durante las tres jornadas, Mercadexpo combinará conferencias, talleres, retos y certificaciones con la participación de especialistas y empresas locales y multinacionales. La muestra comercial permitirá a las organizaciones presentar sus productos, servicios y prácticas de mercadeo ante estudiantes, docentes y profesionales.

El congreso también mantendrá su componente solidario con la celebración de la decimotercera edición del 5K a Favor de la Educación, una iniciativa destinada a recaudar fondos para el Programa de Becas Líderes del Mañana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/maria-victoria-povedano-y-miguelina-franco-decana-de-la-facultad-de-negocios-2f52ba6b.jpg María Victoria Povedano y Miguelina Franco, decana de la Facultad de Negocios. (CORTESÍA DE UNIBE)