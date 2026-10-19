Grand Thomas Celebrity Classic reúne a 120 jugadores en su segunda parada en Puerto Plata

Ginette Bournigal, Augusto Reyes Vargas, Haime Thomas Frias y Ulises Rodríguez. ( CORTESÍA DE GRAND THOMAS CELEBRITY CLASSIC )

Con la participación de 120 jugadores, el Grand Thomas Celebrity Classic celebró su segunda parada en el campo de golf Playa Dorada, en Puerto Plata, como parte de las actividades conmemorativas de su vigésimo aniversario.

El torneo, creado por Quality Life Foundation y organizado por PublicMarketing, reunió a jugadores, empresarios e invitados especiales en una jornada marcada por la competencia, el compañerismo y la celebración de dos décadas de trayectoria en el golf dominicano.

La actividad estuvo encabezada por Haime Thomas Frias, fundador del Grand Thomas Celebrity Classic y presidente de Quality Life Foundation, y contó con la presencia de Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros, y Ginnette Bournigal, senadora de Puerto Plata.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento a Augusto "Fufi" Reyes Vargas por su trayectoria y aportes al golf. Reyes Vargas tuvo además a su cargo el tradicional saque de honor que dio inicio a la competencia.

Durante la jornada, los 120 participantes compitieron bajo la modalidad scramble, en uno de los escenarios de golf más emblemáticos de la costa norte.

Ganadores de la segunda parada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/2--miguel-angel-jimenez-messon-ginette-bournigal-augusto-reyes-vargas-haime-thomas-frias-ulises-rodriguez-leonor-florentino-jimmy-frias-haimethomas-frias-9055ba0d.png Miguel Angel Jiménez Messón, Ginette Bournigal, Augusto Reyes Vargas, Haime Thomas Frias, Ulises Rodriguez, Leonor Florentino, Jimmy Frias, Haimethomas Frias. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En la Categoría A, el primer lugar fue para Denny Ureña y Ramses Peguero; el segundo, para Carlos Rodoli y Fabio Balbuena; y el tercero, para Bryan Ramírez y Alberto Ortega.

En la Categoría B, se impusieron David Rosario y Ricardo Díaz, seguidos en segundo lugar por William Núñez y Eduardo Molina, y en tercero por Mark Fraser y Emilio Vásquez.

En la Categoría C, el primer lugar correspondió a Héctor Bido y Rafael Fernández; el segundo, a Stanley Reynoso y Javier Reynoso; y el tercero, a Ijoni Barrientos y Manuel Gil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/daniel-paterson--mason-wise-57886147.png Daniel Paterson y Mason Wise. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/danilo-garcia--enrique-gonzalez-6504bd12.png Danilo García y Enrique González. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >