Marileidy Paulino llega al cine con una historia de esfuerzo y orgullo dominicano

La atleta olímpica Marileidy Paulino es una joven que despierta emociones. Su historia inspiró la película de ficción que lleva su nombre y cuya gala premier se celebró en Caribbean Cinemas.

Fue una noche en la que el cine dominicano rindió homenaje a una mujer que ha convertido sus sueños y conquistas deportivas en motivo de orgullo nacional.

La producción, que llegará a las salas de cine del país el próximo 22 de octubre, propone una mirada a la vida de la campeona más allá de las pistas y las medallas, para mostrar a la persona detrás de la atleta:

Sus raíces

Las dificultades que ha enfrentado

que ha enfrentado La determinación que la ha llevado a convertirse en referente para toda una generación.

Durante la presentación, Paulino recordó los momentos difíciles que marcaron sus inicios, cuando las limitaciones económicas ponían a prueba sus aspiraciones.

"Desde abajo, luchando cada día, desde ese momento que no tenía para comer, que tuve que dormir con un vaso de agua con azúcar", expresó al evocar los sacrificios que precedieron a sus triunfos.

La velocista destacó que la película representa también a su familia y a su equipo de trabajo, a quienes considera parte fundamental de su trayectoria.

Asimismo, manifestó su deseo de que la producción motive a los jóvenes que comienzan su camino con dificultades y les recuerde que las circunstancias no tienen por qué determinar su futuro.

"Hoy en día puedo decir que lo he logrado. Hoy en día puedo decir que he motivado a muchos jóvenes. Y seguiré motivándolos porque Marileidy se paga", afirmó.

Una historia que trasciende las medallas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/201026-premier-marileidy-paulino-foto-juan-guio-15-fbff66de.jpg Jessica Hasbún y Marileidy Paulino. (JUAN GUIO)

La periodista Jessica Hasbún y el editor de cine Kelvin Liria, productores de la película, explicaron que el proyecto nació del interés de contar la historia de una figura dominicana mientras puede recibir el reconocimiento y el cariño del público.

"Las historias que merecen ser contadas no tienen que esperar a que sea demasiado tarde", expresó Hasbún, quien destacó la importancia de mostrar la humanidad de Paulino y los sacrificios que suelen permanecer lejos de los reflectores.

El vínculo con la velocista comenzó en 2019, cuando fue entrevistada para la primera temporada del programa Quisqueyanos Valientes, realizado con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquel encuentro permitió a los productores conocer más de cerca su historia y descubrir a una joven resiliente, trabajadora y llena de fe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/201026-premier-marileidy-paulino-foto-juan-guio-02b4974c.jpg La premier se proyectó en Downtown Center. (JUAN GUIO)

"Esta película es un llamado a acompañarlos en el camino, no solamente en la meta", afirmó Liria, al señalar la necesidad de respaldar a los deportistas durante todo su recorrido, no únicamente cuando alcanzan el podio.

También llamó la atención sobre las dificultades económicas, las deudas y los problemas de salud que pueden enfrentar incluso después de conseguir importantes logros.

Para Hasbún, quien debuta en la producción de un largometraje de ficción, la película constituye una oportunidad para preservar historias, rescatar valores e inspirar a las nuevas generaciones. El rodaje se realizó en República Dominicana y dos ciudades de Colombia, con la participación de un equipo de ambos países.

"Me siento con el corazón lleno, repleto, emocionada y contenta", manifestó la productora durante la gala, en la que agradeció a quienes hicieron posible el proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/201026-premier-marileidy-paulino-foto-juan-guio-1-cd40e869.jpg Luis Mejía, Kelvin Liria, Jessica Hasbún y Felipe Vicini. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/201026-premier-marileidy-paulino-foto-juan-guio-9-277e94df.jpg Esteban Martínez-Murga, José Mármol yRobinson Bou. (JUAN GUIO) ‹ >