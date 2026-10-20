La Clínica Cristiana de Salud Integral refuerza la prevención del cáncer de mama

A propósito de Octubre Rosa, mes de la sensibilización y prevención sobre el cáncer de mama, la Clínica Cristina de Salud Integral (CCSI) continúa impulsando iniciativas orientadas a la prevención, el bienestar y el acceso oportuno a los servicios de salud, a través del programa de Planes y Proyectos.

El programa es liderado por Vasti Canario, cuyo compromiso se refleja en acciones que facilitan el acceso a evaluaciones médicas, estudios diagnósticos y acompañamiento económico a pacientes crónicos y oncológicos, contribuyendo a una atención más digna con mayor acceso.

La directora del Programa de Planes y Proyectos indicó que el programa incluye estudios diagnósticos y tratamientos para personas que enfrentan dificultades económicas o condiciones de salud que requieren atención continua.

"Como parte de estas acciones, el programa promueve el acceso a evaluaciones médicas, analíticas y estudios diagnósticos disponibles en el centro de salud, herramientas que permiten a los profesionales identificar posibles alteraciones que requieran seguimiento, estudios complementarios o referencia especializada", destacó Canario.

Vasti Canario informó que "estas iniciativas se suman a las jornadas ginecológicas que se realizan anualmente en el centro, como parte de los esfuerzos por acercar los servicios de salud a la población y fomentar una cultura de prevención".

"Estas acciones cobran especial relevancia durante Octubre Rosa, cuando se hace un llamado a priorizar el cuidado personal y a buscar orientación médica de manera oportuna".

"Otro de los pilares fundamentales del programa es el acompañamiento a pacientes crónicos, mediante el apoyo económico destinado a facilitar la adquisición de medicamentos y la continuidad de tratamientos".

"Este respaldo también puede beneficiar a personas con enfermedades oncológicas y otras condiciones de alto impacto, contribuyendo a reducir la carga financiera que enfrentan los pacientes y sus familias. De esta manera, la iniciativa procura que las limitaciones económicas no se conviertan en una barrera adicional para acceder a la atención que necesitan" puntualizó.

Bajo el liderazgo de Vasti Canario, el programa de Planes y Proyectos impulsa una visión de asistencia que va más allá de la ayuda puntual, al procurar mejores condiciones para el acceso a servicios diagnósticos, medicamentos y seguimiento médico.

"Su enfoque pone en el centro a las personas, reconociendo que detrás de cada evaluación, tratamiento y apoyo brindado existe una familia que necesita orientación, respaldo y oportunidades para continuar su proceso de atención con dignidad", afirmó la Clínica Cristiana de Salud Integra.

"Nuestro compromiso es que ninguna persona tenga que enfrentar la lucha contra el cáncer sintiendo que está sola o que sus limitaciones económicas le impiden buscar atención médica. Desde Planes y Proyectos, trabajamos con sensibilidad y responsabilidad para facilitar el acceso a los servicios de salud y acompañar a quienes más lo necesitan".

"Cada apoyo representa una oportunidad para cuidar la vida, fortalecer la esperanza y demostrar que detrás de cada paciente hay una historia que merece atención, respeto y solidaridad", expresó Vasti Canario, al destacar el sentido humano que orienta la labor del programa.

Prevención

En este Octubre Rosa, la CCSI invita a la población a fortalecer la prevención, prestar atención a las recomendaciones de los profesionales de salud y procurar las evaluaciones médicas correspondientes.

Asimismo, reitera su compromiso de continuar promoviendo iniciativas que favorezcan una atención digna, accesible y continua, con especial sensibilidad hacia las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

A través de sus programas y proyectos, la institución reafirma que facilitar el acceso a la salud es también una forma de transformar vidas: significa acompañar, aliviar cargas y contribuir a que más personas tengan la oportunidad de recibir la atención que necesitan.

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