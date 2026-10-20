Hodelpa Hospitality ofrecerá pasantías a 18 estudiantes en tres hoteles de la Ciudad Colonial

Las pasantías abarcarán recepción, alimentos y bebidas, cocina, gestión humana, mantenimiento y ama de llaves. ( CORTESÍA DE HODELPA HOSPITALITY )

Dieciocho estudiantes de secundaria del Politécnico Nuestra Señora del Carmen realizarán pasantías formativas durante tres meses en los hoteles Hodelpa Nicolás de Ovando, Hodelpa Caribe Colonial y Hodelpa Novus Plaza, ubicados en la Ciudad Colonial.

La iniciativa, desarrollada por Hodelpa Hospitality en alianza con el centro educativo, permitirá a los jóvenes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y conocer el funcionamiento de distintas áreas del hotelería antes de concluir sus estudios.

"Queremos que los jóvenes comprendan que detrás de cada experiencia del huésped hay personas, conocimientos y un esfuerzo compartido. Una pasantía también debe ayudarles a descubrir sus capacidades, ganar confianza y reconocer dónde pueden aportar. Para nuestros equipos, recibirlos representa una oportunidad de enseñar con el ejemplo", expresó Miguel Núnez, coordinador de Cultura y Desarrollo Organizacional de Hodelpa Hospitality.

¿Qué incluye?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/equipo-944f2cde.jpeg El programa también busca ayudarles a identificar sus intereses profesionales y explorar las posibilidades de desarrollo que ofrece el sector. (CORTESÍA DE HODELPAHOSPITALITY)

A través del contacto con los equipos de cada hotel, los estudiantes podrán desarrollar habilidades prácticas y familiarizarse con las responsabilidades y la coordinación que requiere la atención al huésped. Las pasantías abarcarán:

Recepción

A limentos y bebidas

A C ocina

ocina Gestión humana

mantenimiento

Ama de llaves

El programa también busca ayudarles a identificar sus intereses profesionales y explorar las posibilidades de desarrollo que ofrece el sector. La experiencia les acercará a aspectos esenciales del trabajo hotelero, como la colaboración entre departamentos, la atención a los detalles y la vocación de servicio.

Como parte de su integración, los participantes conocerán la historia y los valores de Hodelpa, así como su aplicación en el servicio cotidiano. Esta vinculación entre el centro educativo y los hoteles dará a los estudiantes la oportunidad de complementar su aprendizaje académico con experiencias concretas del entorno laboral.