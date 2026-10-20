Hodelpa Hospitality ofrecerá pasantías a 18 estudiantes en tres hoteles de la Ciudad Colonial
En alianza con el Politécnico Nuestra Señora del Carmen, el programa vinculará la formación académica con tres meses de experiencia en la operación hotelera
Dieciocho estudiantes de secundaria del Politécnico Nuestra Señora del Carmen realizarán pasantías formativas durante tres meses en los hoteles Hodelpa Nicolás de Ovando, Hodelpa Caribe Colonial y Hodelpa Novus Plaza, ubicados en la Ciudad Colonial.
La iniciativa, desarrollada por Hodelpa Hospitality en alianza con el centro educativo, permitirá a los jóvenes aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y conocer el funcionamiento de distintas áreas del hotelería antes de concluir sus estudios.
"Queremos que los jóvenes comprendan que detrás de cada experiencia del huésped hay personas, conocimientos y un esfuerzo compartido. Una pasantía también debe ayudarles a descubrir sus capacidades, ganar confianza y reconocer dónde pueden aportar. Para nuestros equipos, recibirlos representa una oportunidad de enseñar con el ejemplo", expresó Miguel Núnez, coordinador de Cultura y Desarrollo Organizacional de Hodelpa Hospitality.
¿Qué incluye?
A través del contacto con los equipos de cada hotel, los estudiantes podrán desarrollar habilidades prácticas y familiarizarse con las responsabilidades y la coordinación que requiere la atención al huésped. Las pasantías abarcarán:
- Recepción
- Alimentos y bebidas
- Cocina
- Gestión humana
- mantenimiento
- Ama de llaves
El programa también busca ayudarles a identificar sus intereses profesionales y explorar las posibilidades de desarrollo que ofrece el sector. La experiencia les acercará a aspectos esenciales del trabajo hotelero, como la colaboración entre departamentos, la atención a los detalles y la vocación de servicio.
Como parte de su integración, los participantes conocerán la historia y los valores de Hodelpa, así como su aplicación en el servicio cotidiano. Esta vinculación entre el centro educativo y los hoteles dará a los estudiantes la oportunidad de complementar su aprendizaje académico con experiencias concretas del entorno laboral.