Ikea celebra la reapertura de Ikea La Romana

Mónica Guillén, Market Manager, y el equipo directivo, quienes realizaron el corte de cinta tradicional. ( CORTESÍA DE IKEA )

Ikea República Dominicana celebró la reapertura de su tienda en La Romana, con una transformación física e integral responde al crecimiento sostenido de la provincia y al compromiso de la marca de evolucionar junto a las necesidades de sus clientes, reafirmando su liderazgo en soluciones de diseño, decoración y funcionalidad para el hogar.

Las instalaciones reabiertas cuentan con un área comercial ampliada de 417 m², que integra de forma armoniosa las áreas de Showroom y Markethall.

La nueva propuesta maximiza el espacio de exposición e incluye 178 m² dedicados exclusivamente a complementos y accesorios, junto a más de 400 referencias para llevar al instante (Cash & Carry), garantizando una experiencia de compra más fluida, intuitiva y cercana.

El acto de apertura contó con la presencia de un equipo integrado por más de 10 colaboradores, encabezado por Mónica Guillén, Market Manager, y el equipo directivo, quienes realizaron el corte de cinta tradicional seguido de un recorrido guiado por las nuevas secciones.

Regalos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/dsc09960-0e5e7097.jpg Durante la jornada inaugural los asistentes disfrutaron de animación, entrega de globos, degustaciones y sorpresas especiales (CORTESÍA DE IKEA)

Durante la jornada inaugural los asistentes disfrutaron de animación, entrega de globos, degustaciones y sorpresas especiales. Asimismo, los miembros del programa Ikea Family accedieron a beneficios exclusivos, incluyendo una ruleta de premios y un cheque regalo de RD$500 por compras mínimas de RD$1,500 al afiliarse durante la actividad.

La celebración se extiende durante todo el fin de semana con novedades, actividades dinámicas y promociones pensadas para invitar a toda la comunidad a celebrar que tener el hogar soñado está al alcance de todos en La Romana.

Como un 10% de devolución del valor de compra en cocinas modulares en un cupón para la próxima visita (del 1 al 31 de octubre de 2026).

"La Romana crece y nosotros crecemos con ella. Esta ampliación representa una oportunidad para seguir innovando y fortaleciendo nuestra conexión con la comunidad de la región Este. Queremos que este espacio renovado sea una fuente constante de inspiración para transformar los hogares en lugares cada vez más cómodos, funcionales y propios", expresó Ana Yahaira Guerrero, Manager de la tienda IKEA La Romana.