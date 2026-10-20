Lifestyle celebra "Culinary Week 2026" con destacados chefs internacionales

Ejecutivos del Grupo Hotelero Lifestyle y chefs que participaron en la Culinary Week 2026. ( CEDIDA POR EL GRUPO HOTELERO LIFESTYLE )

El Grupo Hotelero Lifestyle desarrolló la edición 2026 de Culinary Week by Lifestyle, una propuesta gastronómica que reunió a reconocidos chefs de distintos países y ofreció durante varios días experiencias culinarias dirigidas especialmente a los Real Estate Owners de Lifestyle.

La jornada, celebrada del 12 al 17 de octubre, tuvo como eje central la gastronomía internacional y la creación de experiencias exclusivas para los propietarios y relacionados de la marca.

La programación contempló cenas y encuentros gastronómicos en espacios como Azul, Gourmet, Sea La Vie y El Lago en Royal Lake, además de actividades de entretenimiento y encuentros con los chefs participantes.

Entre los profesionales de la gastronomía que formaron parte de esta edición estuvieron Jason Howard, Urvin Croes, Andrea Lizárraga, Elizabeth Palomares, Kareem Roberts, Mathieu Masson-Duceppe, Shaunte Flatts, Kelston Moore, Kerth Gumbs, Jae-Anthony y William Paredes con trayectorias vinculadas a la alta cocina, la gastronomía caribeña, la repostería, la creación de contenido y reconocidos escenarios gastronómicos internacionales.

David Guilbault, reconocido enólogo francés, estuvo a cargo de los maridajes y Jhonnatan Mejías del programa de coctelería. Los participantes proceden de diferentes mercados y territorios, entre ellos México, Inglaterra, Canadá, Barbados, Jamaica, Aruba, Antigua y Barbuda, Venezuela y Francia.

La agenda también incluyó actividades de entretenimiento. El 12 de octubre, se realizó un encuentro Meet & Greet con los chefs en The Monarch Lounge, mientras que el 14 y 16 de octubre se programaron nuevas jornadas de entretenimiento en ese mismo espacio, con la participación de DJ Brenda M.

Como parte del cierre de las actividades, se contempló una jornada especial en Deja View, NV Beach, con la participación de los DJ Jordy Estrella y Brenda M, además de la presentación de Frandy Sax Band.

Durante el desarrollo de Culinary Week 2026, Markus Wischenbart, presidente del Grupo Hotelero Lifestyle, destacó la importancia de continuar creando experiencias diferenciadas para los propietarios y huéspedes vinculados a la marca, resaltando la gastronomía como uno de los elementos que contribuyen a fortalecer la propuesta de Lifestyle y a proyectar a Puerto Plata como destino para experiencias turísticas y culinarias de alcance internacional.

Más

Con iniciativas como "Culinary Week by Lifestyle", el Grupo Hotelero Lifestyle mantiene una agenda orientada a integrar gastronomía, entretenimiento y hospitalidad, con la participación de profesionales de diferentes mercados y propuestas culinarias que buscan ofrecer nuevas experiencias a sus propietarios y visitantes.

Te puede interesar Grupo hotelero Lifestyle celebra 19 años operando en República Dominicana