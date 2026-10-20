Quality Life Foundation celebra 20 años con una gala de reconocimientos

Leonor Florentino Porcella, Jimmy Frias Velazquez, Haime Thomas Frias, Shantal Frias, Haimethomas Frias y Prenda Frias. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

En una noche de emociones, recuerdos y gratitud, Quality Life Foundation, organizadora del Grand Thomas Celebrity Classic, celebró sus 20 años con una gala de reconocimientos que reunió a figuras del ámbito empresarial, deportivo y social, así como a autoridades y colaboradores que forman parte de su historia.

La celebración, realizada en el Residence Inn by Marriott Santiago de los Caballeros, estuvo encabezada por Haime Thomas Frías, fundador del torneo y presidente de la fundación, y contó con la participación especial de la Banda Metropolitana.

Entre los presentes se destacaron el doctor Daniel Rivera; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el ingeniero Manuel Estrella; Luis Núñez, presidente de La Monumental de Seguros; y José Rafael Clase, fundador del Grupo Clase, junto a otros representantes del empresariado y la sociedad dominicana.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/20--haime-thomas-frias-ceo-y-fundador-de-quality-life-foundation-durante-su-discurso-4f5ba005.jpg Haime Thomas Frías, CEO y Fundador de Quality Life Foundation durante su discurso (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante la velada fueron reconocidos quienes han contribuido al crecimiento y la permanencia del torneo, entre ellos:

Rafael Octavio Castillo , director técnico durante años

, director técnico durante años Luis Núñez , por su respaldo desde los inicios

, por su respaldo desde los inicios Manuel y Oscar Schwarzbartl , de Alkifiesta

, de Alkifiesta Federico y Adrianne Grullón, de Chrono Jewelry.

La ceremonia también distinguió a las empresas que han acompañado al torneo, entre ellas Doña Pula, Procigar, Grupo Propagas, Arturo Fuente y Pernod Ricard, así como a mujeres que han marcado su historia, entre ellas, Jacqueline A. Pérez, Sagrario Gómez, Jocelyn Cruz, Mariel Méndez, Brenda Sánchez y Triny Sánchez.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo a Ligia Crespo de Sánchez, madre de Brenda Sánchez y figura fundamental en la historia de la fundación. Su dedicación, entrega y atención a los detalles dejaron una huella imborrable, por lo que su memoria fue honrada con profundo respeto y gratitud.

La gala permitió recordar las amistades, alianzas y experiencias construidas durante dos décadas, y reafirmó que la fundación ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una tradición que reúne a generaciones de jugadores, empresarios y amigos.

Los organizadores expresaron un agradecimiento especial al Residence Inn by Marriott Santiago de los Caballeros y a su gerente general, Karina Nadal, por la hospitalidad, las atenciones y el valioso respaldo brindado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/2--jose-armando-bermudez-daniel-rivera-y-ulises-rodriguez-d3686cb8.png José Armando Bermúdez, Daniel Rivera y Ulises Rodríguez (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/5--manuel-schwarzbartl-y-benjamin-hernandez-dc118a44.png Manuel Schwarzbartl y Benjamín Hernández (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >