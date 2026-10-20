Quality Life Foundation celebra 20 años con una gala de reconocimientos
Durante la velada fueron reconocidos quienes han contribuido al crecimiento y la permanencia del torneo
En una noche de emociones, recuerdos y gratitud, Quality Life Foundation, organizadora del Grand Thomas Celebrity Classic, celebró sus 20 años con una gala de reconocimientos que reunió a figuras del ámbito empresarial, deportivo y social, así como a autoridades y colaboradores que forman parte de su historia.
La celebración, realizada en el Residence Inn by Marriott Santiago de los Caballeros, estuvo encabezada por Haime Thomas Frías, fundador del torneo y presidente de la fundación, y contó con la participación especial de la Banda Metropolitana.
Entre los presentes se destacaron el doctor Daniel Rivera; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el ingeniero Manuel Estrella; Luis Núñez, presidente de La Monumental de Seguros; y José Rafael Clase, fundador del Grupo Clase, junto a otros representantes del empresariado y la sociedad dominicana.
Reconocimientos
Durante la velada fueron reconocidos quienes han contribuido al crecimiento y la permanencia del torneo, entre ellos:
- Rafael Octavio Castillo, director técnico durante años
- Luis Núñez, por su respaldo desde los inicios
- Manuel y Oscar Schwarzbartl, de Alkifiesta
- Federico y Adrianne Grullón, de Chrono Jewelry.
La ceremonia también distinguió a las empresas que han acompañado al torneo, entre ellas Doña Pula, Procigar, Grupo Propagas, Arturo Fuente y Pernod Ricard, así como a mujeres que han marcado su historia, entre ellas, Jacqueline A. Pérez, Sagrario Gómez, Jocelyn Cruz, Mariel Méndez, Brenda Sánchez y Triny Sánchez.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo a Ligia Crespo de Sánchez, madre de Brenda Sánchez y figura fundamental en la historia de la fundación. Su dedicación, entrega y atención a los detalles dejaron una huella imborrable, por lo que su memoria fue honrada con profundo respeto y gratitud.
La gala permitió recordar las amistades, alianzas y experiencias construidas durante dos décadas, y reafirmó que la fundación ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una tradición que reúne a generaciones de jugadores, empresarios y amigos.
Los organizadores expresaron un agradecimiento especial al Residence Inn by Marriott Santiago de los Caballeros y a su gerente general, Karina Nadal, por la hospitalidad, las atenciones y el valioso respaldo brindado.