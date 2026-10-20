Maratón de Santo Domingo 2026 reúne a más de 5,000 corredores de 45 nacionalidades

Modesto Reyes junto a Carolina Majía y demás directivos de SDC. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El Maratón de Santo Domingo, la más importante cita del calendario deportivo nacional, reunió el pasado domingo 18 de octubre a más de 5,000 corredores nacionales e internacionales, en una jornada que convirtió a la capital dominicana en punto de encuentro de la comunidad mundial del running.

La competencia inició a las 4:30 de la mañana en el Centro de los Héroes, en La Feria, desde donde los participantes partieron para recorrer una ruta certificada que abarcó sectores emblemáticos de Santo Domingo, incluida la Ciudad Colonial y el malecón, en un recorrido que combinó deporte, historia y patrimonio urbano.

El banderazo de salida estuvo a cargo de Modesto Reyes, presidente de Santo Domingo Corre y director del maratón, junto a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

En la distancia reina de 42 kilómetros y 195 metros, Jaisa Sánchez se alzó con el primer lugar en la categoría femenina, con un tiempo de 3:22:21, mientras que Alberto Bautista conquistó la categoría masculina, al cruzar la meta en 2:26:37.

El podio femenino lo completaron Lorenza Rodríguez y Canaan Michel, con tiempos de 3:57:13 y 4:05:00, respectivamente; en la categoría masculina, los siguientes puestos correspondieron a Wide Mayer y Franklin Jiménez, con registros de 2:31:57 y 2:35:02.

Con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, el evento ofreció cuatro modalidades: maratón (42K), medio maratón (21K), 10K y 5K, con la participación de corredores de diferentes edades y niveles de preparación.

Modesto Reyes expresó su gran satisfacción por la evolución y creciente proyección internacional de Santo Domingo como destino para el turismo deportivo.

"Ver cómo año tras año crece la participación y cómo atletas de los cinco continentes viajan a República Dominicana para formar parte de esta competencia nos confirma que vamos por el camino correcto".

"Nuestro sueño es seguir proyectando a Santo Domingo como una ciudad capaz de acoger eventos deportivos de alcance mundial y ofrecer a los corredores una experiencia que combine competencia, cultura e historia", manifestó Reyes.

La organización de esta novena edición estuvo encabezada por Modesto Reyes junto a Samuel Núñez, vicepresidente de Santo Domingo Corre; Marlenny Peña, directora general; y Karla Martín, directora de medios digitales.

También formaron parte del equipo Jeffrey Medina Rivas, director de Riesgos y Emergencias del maratón, y el general de brigada Puro de la Cruz, director de Seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/sd-corre-5-6a3d288b.png Entrega de donación a Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI). (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Compromiso social

Como parte de su compromiso social, al concluir la jornada la organización entregó un cheque por valor de 1,379,000 pesos a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI), correspondiente a los fondos recaudados través de la competencia.

Proyección internacional y experiencia del corredor

El Maratón de Santo Domingo cuenta con certificaciones y avales internacionales vinculados al atletismo de fondo, entre ellos los relacionados con la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) y World Athletics.

Sus resultados pueden contribuir a la clasificación de los atletas para importantes competencias internacionales, de acuerdo con los requisitos establecidos por cada evento. Asimismo, es miembro de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd).

Al recibir su medalla de participación, los corredores completaron la trilogía de la serie Santo Domingo Corre 2026, cuyas tres medallas, al unirse, forman la imagen del Palacio Nacional, un elemento distintivo de esta edición que conecta la experiencia deportiva con uno de los símbolos arquitectónicos e institucionales del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/sd-corre-941533b2.png Ganadoras femeninas 42k. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/sd-corre-2-674bdddd.png Ganadores Masculinos 42k. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) ‹ >

Te puede interesar Maratón de Santo Domingo se correrá el 18 de octubre; fortalece sus protocolos de seguridad