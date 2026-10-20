Unapec celebra su 59.ª graduación ordinaria

La Universidad APEC (Unapec) celebró su 59.ª Graduación Ordinaria con 858 nuevos profesionales quienes culminaron su formación en los niveles Técnico Superior, Grado y Posgrado.

Con esta promoción, UNAPEC alcanzará un acumulado de 51,101 egresados, reafirmando su contribución a la formación de profesionales y al desarrollo del país.

La distribución de los 858 graduandos evidencia una mayor concentración en el nivel de Grado, con 561 participantes, equivalentes al 65 % del total. El nivel de Posgrado ocupa el segundo lugar, con 296 graduandos (34 %), distribuidos entre programas de especialidad y maestría; por su parte, el nivel Técnico Superior registra un graduando.

Con relación a la distribución de graduados por facultad, la Facultad de Negocios tiene el mayor número de graduados, con 368 participantes, lo que representa el 43 % del total.

A continuación, está la Facultad de Ciencias e Ingenierías con 274 graduados (32 %), mientras que la Facultad de Artes y Comunicación presenta 185 participantes, equivalentes al 22 %; por último, la Facultad de Humanidades y Derecho cuenta con 31 graduados (4 %).

De acuerdo con la composición demográfica, la población graduanda refleja una mayor participación femenina; de los 858 graduandos, 507 son mujeres, equivalentes al 59 %, mientras que 351 son hombres, que representan el 41 % del total.

Durante la investidura que se llevó a cabo en tres tandas, el total de estudiantes del nivel de Grado con honores académicos fue de 225, de los cuales 160 son mujeres, equivalentes al 71 % del total de honores concedidos; en cambio, 65 son hombres, representando el 29 % del total de honores.

Las ceremonias incluyeron la participación de oradores e invitados especiales, quienes ofrecieron reflexiones a los nuevos profesionales.

Entre ellos Carlos Alberto Ortega, en su calidad de presidente de Grupo APEC, en la primera tanda, seguido por las ponencias del profesor Carlos Sangiovanni, presidente de APEC Cultural, en la segunda y del ingeniero Daniel Garay, miembro de la Junta de Directores de Unapec en la tercera.

En el inicio del importante acto académico Carlos Alberto Ortega, durante su participación Carlos Ortega exhortó a los graduandos de la Universidad APEC (Unapec) a ejercer sus profesiones con ética, humildad e integridad.

"Hagan lo correcto, aunque nadie los esté mirando. Porque siempre habrá alguien observando: ustedes mismos. Y tendrán que convivir con esa persona toda la vida", expresó.

Asimismo, destacó que la confianza y la credibilidad constituyen valores fundamentales para alcanzar el éxito profesional. "La confianza tarda años en ganarse y puede perderse en segundos. Ningún título universitario puede otorgársela: tendrán que construirla cada día, cumpliendo su palabra y diciendo la verdad incluso cuando resulte incómoda", afirmó.

Al concluir su intervención, Ortega instó a los nuevos profesionales a construir un legado basado en sus valores y el respeto a los demás. "Hoy Unapec les entrega un título. Desde ahora continuarán construyendo algo todavía más importante: su nombre, su reputación y su huella. Háganlos valer", manifestó.

La verdadera grandeza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/1-f408b709.jpg Las ceremonias incluyeron la participación de oradores e invitados especiales, quienes ofrecieron reflexiones a los nuevos profesionales. (UNAPEC)

Durante su discurso titulado "El derrame humano: Formar para navegar lo incierto», el profesor Carlos Sangiovanni expresó que «el conocimiento adquiere su verdadera grandeza cuando se comparte y se transforma en una herramienta para servir y mejorar la calidad de vida en la sociedad".

Asimismo, destacó que el surgimiento de tecnologías como la inteligencia artificial plantea profundos desafíos éticos y filosóficos que los nuevos profesionales deberán afrontar en un entorno en constante cambio.

De su lado el ingeniero Daniel Garay, miembro de la junta de directores de Unapec, durante su elocuencia dijo a los nuevos profesionales que el mundo necesita su conocimiento, pero aún más necesita de su criterio.

"Necesita su capacidad de innovar, pero también su responsabilidad para establecer límites. Necesita profesionales competentes, y al mismo tiempo ciudadanos íntegros."

Para finalizar sus palabras les solicitó a los graduandos que el prestigio de sus títulos se mida por:

La calidad de los problemas que decidan resolver

que decidan resolver Que su éxito se refleje en las vidas que mejoran

se refleje en las vidas que mejoran Que cuando miren hacia atrás, puedan decir que no se limitaron a adaptarse al futuro: "ayudaron a construirlo".

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