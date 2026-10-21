Celebran el Congreso Latinoamericano de Rehabilitación AMLAR 2026

Doctor Francisco de la Rosa ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Congreso Latinoamericano de Rehabilitación AMLAR 2026 fue celebrada en Santo Domingo, en una jornada en la que se resaltaron los principales desafíos de la fisiatría en República Dominicana, temas que forman parte de los debates del Congreso Latinoamericano de Rehabilitación AMLAR 2026.

Mejorar el acceso de la población a los servicios de rehabilitación, garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la medicina física y rehabilitación, enfrentar el intrusismo profesional y fortalecer la investigación científica.

El encuentro reunió a más de 500 participantes de distintas nacionalidades de América Latina durante cinco días de talleres y conferencias sobre los avances y el futuro de la especialidad, con una agenda que incluye inteligencia artificial, robótica, medicina de precisión y otras áreas de la rehabilitación.

Esta es la segunda ocasión en que República Dominicana acoge el congreso, luego de su primera celebración en el país en 2012, en el mismo Centro de Convenciones.

Esta edición del Congreso AMLAR 2026 rindió un homenaje póstumo al doctor Arturo Saviñón, destacado médico y referente de la rehabilitación latinoamericana, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo de la especialidad y su legado en el país.

Durante el acto, sus familiares expresaron su agradecimiento por este reconocimiento a su trayectoria y contribución a la medicina física y rehabilitación.

Acceso a la rehabilitación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-12-at-13216-pm-1-7b063311.jpeg El encuentro reunió a más de 500 participantes de distintas nacionalidades de América Latina durante cinco días de talleres y conferencias sobre los avances (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Física y Rehabilitación (SODOMFI), doctor Francisco de la Rosa, señaló que uno de los principales retos de la especialidad en el país es garantizar que la población pueda acceder oportunamente a servicios de rehabilitación de calidad, con un financiamiento justo y una atención centrada en las necesidades de cada paciente.

Explicó que resulta necesario avanzar en la estandarización de los servicios, evitando que criterios administrativos o burocráticos se conviertan en barreras para quienes necesitan atención especializada.

Esta necesidad abarca desde las consultas con médicos fisiatras hasta los servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla, órtesis y prótesis, tecnología aplicada a la rehabilitación y otros tratamientos respaldados por evidencia científica.

De la Rosa destacó que estas intervenciones contribuyen a mejorar la condición de los pacientes, reducir costos y evitar procedimientos invasivos o cirugías innecesarias. Asimismo, favorecen la recuperación y pueden potenciar los resultados de aquellas intervenciones quirúrgicas que no pueden evitarse.

Ante esta realidad, el presidente de SODOMFI consideró fundamental aumentar la conciencia social sobre el valor de la rehabilitación y su papel en la calidad de vida de las personas.

«No es un lujo, no es un privilegio, es un derecho y es una necesidad para la mayoría de las personas», expresó.

Dolor lumbar, cervical y de hombro entre las afecciones más frecuentes

Al referirse a las condiciones que atienden habitualmente los médicos fisiatras, De la Rosa identificó los trastornos musculoesqueléticos, particularmente los dolores lumbares, cervicales y de hombro, como algunas de las consultas más frecuentes tanto en el ámbito nacional como internacional.

Indicó que, en consultas ambulatorias de fisiatría de hospitales de tercer nivel, entre los pacientes mayores de 18 años, de cinco a seis casos suelen estar relacionados con dolores en estas zonas del cuerpo.

Entre los factores asociados a estas afecciones mencionó la obesidad, el sedentarismo, las malas posturas en el entorno laboral, las largas jornadas de trabajo, el estrés y la falta de ejercicio físico.

También señaló la relación de estos factores con enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, la diabetes y el hipercolesterolemia.

Este panorama pone de relieve la importancia de fortalecer la prevención, promover la actividad física y facilitar el acceso oportuno a la atención especializada, con el propósito de reducir el impacto de estas afecciones en la salud y la funcionalidad de la población.

Mejores remuneraciones y tarifas, entre las reivindicaciones de los fisiatras

Además de los retos relacionados con la atención a los pacientes, SODOMFI plantea la necesidad de continuar trabajando por mejores condiciones laborales para los profesionales de la especialidad.

Entre sus principales demandas figuran mejores remuneraciones por parte de los empleadores y tarifas más justas por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), aspectos que forman parte de las preocupaciones gremiales en torno al ejercicio de la fisiatría en República Dominicana.

La entidad también identifica el intrusismo profesional como uno de los problemas que requieren mayor atención. Desde su perspectiva, esta situación afecta al gremio y se ha vuelto insostenible desde la implementación de la Ley No. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Frente a estos desafíos, SODOMFI sostiene que la demostración de las capacidades y habilidades de los médicos fisiatras es fundamental para fortalecer la especialidad y responder a las amenazas que enfrenta.

En ese sentido, destaca la educación continua, la subespecialización y la práctica ética como herramientas esenciales para elevar las competencias profesionales, respaldar el ejercicio de la medicina física y rehabilitación y contribuir a una atención de calidad.

La sociedad médica también llama a fortalecer la unidad del gremio, al considerar que la defensa del bienestar de los fisiatras no es responsabilidad exclusiva de una junta directiva, sino una tarea colectiva que requiere la participación de todos sus integrantes.

«¡Sodomfi somos todos!», es el mensaje con el que la entidad resume su llamado a la unidad y al compromiso de los profesionales con el fortalecimiento de la especialidad. El evento estuvo organizado por la empresa de comunicación audiovisual World Television.