Cleaner Studio presenta nuevos modelos de vehículos en encuentro previo a Expomóvil Banreservas 2026

Pablo De La Rosa, Yasser González, Edith Marie Pérez Rojas de González, Robinson Portorreal y Ali Yasyl Bejaran. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Con la presentación de nuevos modelos y una propuesta de financiamiento que busca facilitar la adquisición de vehículos, Cleaner Studio celebró un encuentro con clientes exclusivos y corporativos para dar a conocer las novedades de la primera edición del Auto Show Cleaner Studio–Expomóvil Banreservas 2026.

La actividad, realizada en las instalaciones de Cleaner Studio II, en la avenida 27 de Febrero, número 362, en Bella Vista, sirvió de escenario para exhibir parte de la oferta automotriz que estará disponible durante la feria, programada del 29 de octubre al primero de noviembre.

Entre las novedades presentadas figuran los modelos GLE 450, GLS 450, GT63 y Clase S 2027, de Mercedes-Benz, además de vehículos de Nissan, Infiniti, Audi y Range Rover. También se dieron a conocer propuestas de Lynk & Co, incluidos los modelos híbridos 900 y 08, así como vehículos de la marca 212.

Yasser González, CEO de Cleaner Studio, destacó la oportunidad que representa esta edición de Expomóvil Banreservas para quienes desean adquirir un vehículo para uso personal, familiar o comercial, aprovechando las condiciones de financiamiento anunciadas por la entidad bancaria.

"Este evento representa una oportunidad única para que fabricantes y entusiastas del sector conecten, compartan experiencias y, lo más importante, descubran una amplia gama de vehículos que se adaptan a cada estilo de vida y necesidad", expresó González.

El ejecutivo señaló que, durante sus más de 19 años de trayectoria, Cleaner Studio ha consolidado su presencia en el mercado como distribuidor autorizado de más de 20 marcas del sector automotriz.

Financiamiento y facilidades de pago

Durante el encuentro, Robinson Portorreal, director senior de Gestión de Negocios Personales del Banco de Reservas, explicó que Expomóvil Banreservas 2026 permitirá a los interesados optar por vehículos nuevos o usados, con alternativas para necesidades personales, familiares y comerciales.

Informó que los clientes podrán gestionar sus solicitudes de crédito en las oficinas de Banreservas, que trabajarán en horario extendido durante la feria, o acudir directamente al concesionario de su preferencia. En el caso de Cleaner Studio, contarán con la asistencia de oficiales de negocios de la entidad financiera.

Para esta edición, el banco anunció financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo, plazos de hasta siete años para pagar y cuotas flexibles, con la posibilidad de comenzar a pagar en febrero de 2027.

Bajo el lema "Haz tu movida", la feria busca acercar a los compradores a distintas opciones del mercado automotriz, mediante condiciones que faciliten la adquisición de un vehículo.

Trayectoria y posicionamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/foto-20-nelson-liriano-y-jose-alberto-garcia-observ-71ea1f21.jpg Nelson Liriano y José Alberto García, observ (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/foto-3-laura-chen-y-richard-wu-jia-fb9edb5c.jpg Laura Chen y Richard Wu Jia (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >

Cleaner Studio, que se identifica como "The Luxury Place", ha fortalecido su posicionamiento en el mercado dominicano mediante la comercialización de vehículos de distintas categorías y segmentos.

La empresa ha sido reconocida por sus resultados de ventas de Mercedes-Benz en el país. Asimismo, recibió el reconocimiento Top Dealer de Honda y Changan por registrar el mayor volumen de ventas de ambas marcas en Santo Domingo durante 2025, de acuerdo con la información suministrada por la compañía.

El encuentro concluyó con un brindis y un espacio de intercambio entre los invitados, quienes conocieron de cerca las novedades de las marcas representadas por la empresa, en vísperas de la celebración de Expomóvil Banreservas 2026.