Grupo MAU inaugura su tercer Autocentro Automotriz en Verón – Punta Cana

Pedro Bisonó, Amado Paulino, Delio Rivas, Juan Manuel Ureña, Junior Ureña, Juan Diego Ureña y Rafael Toribio. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Grupo MAU inauguró su nuevo Autocentro Automotriz MAU Verón – Punta Cana, ubicado en la calle Domingo Maíz, edificio Adotratur, Verón – Punta Cana, en el marco de la celebración del 64.º aniversario de Manuel Arsenio Ureña, S. A.

La apertura eleva a tres sus centros de servicios, junto a los establecidos en Santiago y Santo Domingo, y acerca su oferta de mantenimiento preventivo a los conductores de la zona este.

Durante el acto, Juan Manuel Ureña, presidente del Consejo de Administración del Grupo MAU, destacó que esta nueva etapa se sustenta en la confianza construida con sus clientes y aliados a lo largo de más de seis décadas.

"El verdadero valor de una empresa no está solamente en sus instalaciones o en su crecimiento, sino en la confianza que logra construir y mantener a lo largo de los años", expresó el Sr. Ureña.

Atención especializada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/guido-cabrera-ana-gomez-y-radhaez-cabrera-4a67fc67.jpeg Guido Cabrera, Ana Gómez y Radhaez Cabrera. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/carlos-eduardo-nunez-y-juan-diego-urena-822161d3.jpeg Carlos Eduardo Núñez y Juan Diego Ureña. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES) ‹ >

El nuevo centro ofrece servicios de cambio de aceite, neumáticos y baterías, así como alineación y balanceo, con el respaldo de la franquicia internacional Napa Auto Care, Kendall Motor Oil, Maxxis y otras marcas del grupo MAU.

Su propuesta está orientada a brindar calidad, atención especializada y el compromiso de servicio que han caracterizado a Autocentro MAU a lo largo de su trayectoria.

Ureña señaló que la llegada a Verón – Punta Cana representa una apuesta por el futuro y una oportunidad de acompañar el desarrollo de la región este.

Resaltó el significado familiar de esta expansión como una forma de honrar el legado recibido y hacerlo crecer para las próximas generaciones. Agradeció el apoyo de los miembros de Adotratur, así como la dedicación de sus colaboradores y la confianza de sus clientes y aliados.

La sostenibilidad también forma parte de la gestión empresarial de MAU, que ha obtenido una certificación internacional de carbono neutral y desarrolla un proyecto forestal para compensar emisiones de sus operaciones. Este compromiso se complementa con políticas de manejo responsable de residuos de aceites, neumáticos y baterías.