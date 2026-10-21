IDA Healthcare presenta su nuevo Centro Quirúrgico Ambulatorio

Dra. Maité Hermida de Feiz, Dr. Hamid R. Feiz, Dra. Hala Kubba y Dr. Sherif Andrawes. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

IDA Healthcare presentó su nuevo Centro Quirúrgico Ambulatorio durante un encuentro institucional que reunió a representantes del sector salud, profesionales médicos y aliados estratégicos, marcando un nuevo paso en la evolución de su modelo de atención.

La actividad permitió a los invitados conocer las instalaciones y los avances de un proyecto concebido para ampliar las capacidades de atención médica especializada de la institución, integrando tecnología, seguridad y un enfoque centrado en las necesidades de los pacientes.

Una nueva etapa en la atención médica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/unnamed-28-668b7ad5.jpg Dr. Hamid R. Feiz, fundador y CEO de IDA Healthcare, durante su discurso (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El Centro Quirúrgico Ambulatorio ha sido diseñado para ofrecer procedimientos quirúrgicos que, según las condiciones clínicas de cada paciente, pueden realizarse sin necesidad de hospitalización prolongada, promoviendo un modelo de atención integral sustentada en la medicina basada en evidencia.

El nuevo centro se suma a la oferta de servicios de IDA Healthcare, que actualmente incluye consultas ambulatorias, urgencias, laboratorios, imágenes diagnósticas, estudios especializados y telemedicina, fortaleciendo su modelo de atención integral y ampliando las posibilidades de cuidado para sus pacientes.

Durante el encuentro, el Dr. Hamid R. Feiz, fundador y CEO de IDA Healthcare, compartió la visión institucional detrás del proyecto y su importancia para el futuro de la organización.

"Más que abrir un centro quirúrgico, estamos ampliando nuestra capacidad de cuidar al paciente, con un equipo comprometido y altamente capacitado para acompañarlo y dar respuesta a sus necesidades en cada etapa de su recorrido médico", expresó el Dr. Hamid R. Feiz, fundador y CEO de IDA Healthcare.

Una alianza que fortalece la preparación clínica

El desarrollo del Centro Quirúrgico ha contado con la cooperación estratégica de Northwell Health, el sistema de salud más grande del estado de Nueva York, Estados Unidos, cuya red integra 28 hospitales, dos escuelas de medicina y más de 1,000 centros ambulatorios.

Esta participación ha estado enfocada en la capacitación del personal, el fortalecimiento de los protocolos clínicos y la implementación de estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente.

Ambas instituciones trabajarán de manera conjunta para facilitar el acceso a segundas opiniones médicas, impulsar la educación médica continua y fortalecer los protocolos clínicos bajo estándares internacionales.

Como parte del encuentro, la Dra. Hala Kubba, Assistant Vice President, International Patient Services of Northwell Health, dirigió unas palabras a los asistentes sobre la sinergia entre ambas instituciones y el trabajo desarrollado durante la preparación del Centro.

"Nuestros equipos han trabajado de la mano en la capacitación clínica, los protocolos y la preparación operativa, y la dedicación y la visión demostradas por el equipo de IDA Healthcare han sido verdaderamente extraordinarias", expresó la Dra. Kubba.