Jesús Mayobanex Suazo pone en circulación obra que propone una nueva mirada a las ciudades

El urbanista Jesús Mayobanex Suazo realizó un encuentro a casa llena en el restaurante Julieta. El motivo fue la puesta en circulación de su cuarto libro "La ciudad que nace desde adentro".

Se trata de una novela de corte motivacional, en la que Suazo explora las complejidades de las ciudades latinoamericanas mediante las historias de José Gregorio Sepúlveda y Michaello Forastieri, dos arquitectos convertidos en urbanistas que proceden de contextos sociales y formativos diferentes.

Sus experiencias en Tegucigalpa, Mumbai y Puerto Príncipe sirven de escenario para reflexionar sobre la desigualdad territorial, la informalidad, la fragilidad institucional y las distintas maneras en que las comunidades ocupan y transforman sus espacios.

"Quisimos experimentar una novela de corte motivacional que habla sobre la continuidad de las ciudades, especialmente la ciudad latinoamericana", explicó el autor durante una entrevista. Según señaló, la historia también busca transmitir que, cuando existe voluntad de contribuir al bienestar colectivo, siempre hay oportunidades para generar cambios.

Suazo reconoció que sus propias experiencias profesionales están presentes en la narración. Aunque aclaró que no se identifica exclusivamente con ninguno de los protagonistas, considera que ambos reflejan aspectos de su trayectoria y de su manera de entender el urbanismo.

Comprender antes de intervenir

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/img20261021190614463mfnr-f3c4fac4.jpg El libro estará disponible en Amazon. (DIARIO LIBRE)

Uno de los planteamientos centrales del libro es que la planificación urbana debe partir del conocimiento de las dinámicas internas de cada territorio. Para Suazo, la movilidad, la vivienda, los usos del suelo, la infraestructura, la economía y el ambiente no pueden abordarse como elementos aislados, sino como partes de un mismo sistema.

"No podemos ordenar aquello que previamente no hemos aprendido a comprender", expresó.

Esta visión cobra especial relevancia en ciudades que han experimentado un crecimiento acelerado sin que las infraestructuras y los servicios hayan evolucionado al mismo ritmo.

"Nosotros vivimos y hemos experimentado una ciudad que en los últimos 20, 30 años ha crecido de manera significativa. Y ese desarrollo no ha ido acompañado de un desarrollo de infraestructuras", señaló.

A su juicio, el reto consiste en construir con mayor criterio, integrando los edificios con las comunidades y las necesidades de quienes habitan el territorio. En esa dirección, defiende un urbanismo progresista, integral, disruptivo y visionario, capaz de reconocer las distintas realidades que conviven dentro de una misma ciudad.

El autor también invitó a observar los territorios informales más allá de sus carencias. En ellos resaltan las redes económicas, centralidades espontáneas, mecanismos de adaptación y formas de organización que pueden aportar información valiosa para diseñar intervenciones más efectivas.

"Muchas veces la informalidad no es el vacío de la ciudad; es la respuesta de la ciudad al vacío que dejó la planificación", afirmó.

Para él esta perspectiva no supone idealizar la precariedad, sino reconocer las dinámicas existentes para comprender mejor las necesidades de las comunidades y ofrecer soluciones adecuadas.

Una planificación acorde con los nuevos tiempos

La reflexión de Suazo también alcanza el marco normativo dominicano. El urbanista recordó que la Ley 675 sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones fue promulgada en 1944. Aunque reconoció su carácter visionario para la época, consideró necesario actualizar los instrumentos de planificación ante las transformaciones experimentadas por las ciudades durante las últimas ocho décadas.

Asimismo, distinguió entre el urbanismo y el ordenamiento territorial. En ese sentido, valoró la Ley 368-22 como un avance en materia de ordenamiento territorial, pero señaló la importancia de continuar fortaleciendo los instrumentos específicamente urbanísticos, así como la capacidad institucional para gestionar, fiscalizar y ejecutar los planes.

"Del pasado debemos aprender, pero no podemos vivir en el pasado. Mucho menos podemos planificar la ciudad del futuro mirando permanentemente por el retrovisor", manifestó.

Con prólogo de Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, España, quien también dirigió el Trabajo Fin de Máster de Suazo en Urbanismo Sostenible, "La ciudad que nace desde adentro" utiliza la literatura para acercar la discusión urbana a un público más amplio.

La obra estará disponible próximamente en librerías locales y en Amazon, según informó el autor.

Suazo resume su propuesta en tres acciones: "pensar metropolitanamente, gestionar integralmente y actuar territorialmente". Una visión que invita a replantear la manera en que se conciben y transforman los espacios urbanos, con la mirada puesta no solo en las construcciones, sino también en las personas que dan vida a las ciudades.