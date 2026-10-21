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La Nacional se une a la celebración del Mes de la Reforestación

"Sembrando hoy el futuro", mensaje que acompañó la jornada y que resume el propósito de esta iniciativa

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    La Nacional se une a la celebración del Mes de la Reforestación
    La iniciativa se desarrolló con el apoyo y guía del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contó con la participación de colaboradores, voluntarios de La Nacional. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

     En el marco del Mes de la Reforestación y como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales, Colchonería y Mueblería La Nacional realizó una jornada de reforestación en El Talado, Monte Plata.

    La iniciativa se desarrolló con el apoyo y guía del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contó con la participación de colaboradores, voluntarios de La Nacional.

    Ellos se unieron esfuerzos para la siembra de plántulas de especies destinadas a contribuir con la recuperación y conservación de la cobertura vegetal de la zona de:

    • Guásara
    • Cabirma

    "Sembrando hoy el futuro"

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    Infografía
    La jornada de siembra representó una oportunidad para fortalecer la cultura ambiental dentro de la organización (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Además de su aporte ambiental, la jornada de siembra, representó una oportunidad para fortalecer la cultura ambiental dentro de la organización, promoviendo entre los colaboradores la importancia de asumir acciones concretas frente a los desafíos ambientales y de comprender que la sostenibilidad también comienza con pequeñas acciones que, cuando se realizan de manera colectiva, pueden generar grandes resultados.

    "Sembrando hoy el futuro", mensaje que acompañó la jornada y que resume el propósito de esta iniciativa.

    Con acciones como esta, Colchonería y Mueblería La Nacional continúa fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental y la construcción de un futuro más consciente y responsable con el planeta.

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