BCRD ofrece recital "Sólo pianistas" con motivo de su 79º aniversario

Ervin Novas Bello, Melany Luis Valle, José Mateo, Fior D´Aliza Martínez, Héctor Valdez Albizu, Clarissa de la Rocha de Torres. ( CORTESÍA DE BANCO CENTRAL )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), a través de su departamento Cultural, ofreció el miércoles 14 de octubre, en la Biblioteca Juan Pablo Duarte de la institución el recital "Sólo pianistas", como parte del programa de actividades integradas en el 79 aniversario del BCRD.

Durante el acto, presidido por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, se ejecutaron obras excelsas una selección de pianistas dominicanos integrada por Melany Luis Valle, José Abiel Mateo de León, María Nina y Oscar Pozo, que interpretaron obras de los insignes compositores Mozart, Schumann, Beethoven, Chopin, Debussy, Blumenfeld, Prokofiev y Heitor Villa-Lobos.

Los jóvenes pertenecientes al Conservatorio Nacional y Círculo de Música de la Ciudad Colonial de Santo Domingo deleitaron al nutrido auditorio con su talento, sellando así la vocación del BCRD por promocionar a los artistas que por su notable proyección y calidad distinguen a la República Dominicana como cuna de un genio musical propio.

Una velada llena de detalles

El subgerente del departamento Cultural del BCRD, José Gabriel Alcántara Almánzar, destacó en unas palabras introductorias que "estos alumnos aventajados tienen muchas posibilidades de desarrollar una carrera internacional exitosa".

También evocó al pianista Alfred Brendel, quien afirmó que "entender las intenciones del compositor significa trasladarlas a una sensibilidad personal", refiriéndose a las cualidades de los buenos intérpretes de piano.

En la velada estuvieron presentes junto al gobernador Valdez Albizu; su esposa, Fior D´Aliza Martínez de Valdez; además de subgerentes, directores, asesores y colaboradores de la institución:

La vicegobernadora , Clarissa de la Rocha de Torres

, Clarissa de la Rocha de Torres El gerente, Ervin Novas Bello

Los miembros de la Junta Monetaria , Arturo Martínez Moya, Sergia Elena Mejía y Eduardo Tejera

, Arturo Martínez Moya, Sergia Elena Mejía y Eduardo Tejera El contralor, José Manuel Taveras Lay

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/2-eduardo-tejera-sergia-elena-mejia-y-arturo-martinez-moya-41f3e013.jpg Eduardo Tejera, Sergia Elena Mejía y Arturo Martínez Moya. (BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/3--jose-taveras-lay-joel-tejeda-compres-y-julio-andujar-10fc80ad.jpg José Taveras Lay, Joel Tejeda Comprés y Julio Andújar. (BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/4--shanttal-k-zuleta-e-ingrid-gonzalez-24b58734.jpg Shanttal K. Zuleta e Ingrid González (BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/4--shanttal-k-zuleta-e-ingrid-gonzalez-c300aaaa.jpg Shanttal K. Zuleta e Ingrid González. (BANCO CENTRAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/7--alexander-medina-eduardo-sanchez-brenda-villanueva-jaqueli-jaquez-y-victor-nicolas-c72ff2f1.jpg Alexander Medina, Eduardo Sanchez, Brenda Villanueva, Jaqueli Jáquez y Víctor Nicolas. (BANCO CENTRAL) ‹ >

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