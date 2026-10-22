Casa de Campo celebra la cuarta edición de su Food & Wine Festival

Juan José Arteaga, Rachel Bickford, Andrés Pichardo, Leah Campos y Jason Kycek. ( CEDIDA POR CASA DE CAMPO )

Casa de Campo Resort & Villas cerró el sábado 10 de octubre la cuarta edición anual del Casa de Campo Food & Wine Festival.

Entre los invitados estuvo Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana.

Carlos Calderón, presentador de Hoy Día de Telemundo, quien además celebró su cumpleaños en el resort ese fin de semana, fue el maestro de ceremonias de las dos noches en el Grand Tasting Pavilion y convirtió el escenario en una fiesta, con música en vivo y DJ hasta el cierre.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas, y Jason Kycek, vicepresidente sénior de ventas y mercadeo corporativo de Casa de Campo Resort & Villas y creador del festival, dieron la bienvenida a los invitados cada noche.

Dentro del pabellón, las degustaciones llegaron emplatadas hasta cada invitado de manos de los meseros, y los enólogos sirvieron sus propios vinos.

Del king crab y el caviar a la langosta de Maine, el wagyu y la trufa, la cuarta edición confirmó el nivel que hoy coloca a Casa de Campo entre los grandes encuentros gastronómicos del mundo.

Los chefs y sus platos

Michael Mina, fundador de MINA Group, con más de 30 restaurantes en Estados Unidos, entre ellos su restaurante homónimo, reconocido con una estrella Michelin, sirvió carne de res especiada al estilo hawaiano con batatas majadas con aceite de oliva y hierbas y salsa de pimienta egipcia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/casa-de-campo-festival-3-74733068.jpeg El chef Hubert Keller durante cooking show en Casa de Campo Food & Wine Festival. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO)

Hubert Keller, el chef francés que llevó a Fleur de Lys, en San Francisco, a ser uno de los grandes restaurantes de Estados Unidos, regresó por cuarto año con una extravagante hamburguesa surf and turf de wagyu con langosta de Maine, queso brie y trufa.

Joe Isidori, propietario de Arthur & Sons en Manhattan y los Hamptons y chef detrás de Black Tap, presentó en su segundo año en el festival un rigatoni alla vodka picante, fiel a la cocina italiana clásica de Nueva York.

Gabriel Tejada, fundador de Tenú en Santiago de los Caballeros y ex chef de cuisine de Central, en Lima, bajo Virgilio Martínez, llevó el producto local a la alta cocina con remolacha asada, queso de cabra, pasas y nueces de macadamia.

Su participación colocó los ingredientes dominicanos junto a los grandes nombres de la cocina internacional y reafirmó su apuesta por el producto del país en el segmento de lujo.

"El producto dominicano no necesita explicarse ni excusarse. Necesita cocinarse correctamente y servirse en la sala adecuada", dijo Tejada. "Eso es lo que este festival les da a nuestros productores, y por eso me enorgullece cocinar aquí".

"Dinner Under the Stars"

La noche del sábado cerró en Minitas Beach Club. La velada reunió una espectacular propuesta culinaria con platos que incluyeron una aclamada variedad de tacos, exclusivas estaciones interactivas, sofisticados bocadillos itinerantes, un king crab Louie de inspiración Nomad, rolls de langosta en mantequilla coronados con caviar y una suculenta degustación de mariscos pensada especialmente para el escenario costero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/casa-de-campo-festival-5-18ef1b4c.jpg Carlos Mardones y Juan Peña. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO)

Estas delicias fueron preparadas por los reconocidos chefs internacionales Adrián Ramírez, Adam Pawlak, Bryan Noury y Marcus Gleadow-Ware, junto al equipo culinario de Casa de Campo, encabezado por Osamu Román, Juan Peña y Carlos Mardones.

Entre estaciones de chefs y meseros itinerantes, los invitados se movieron libremente al ritmo de un DJ y de una banda en vivo, hasta que los fuegos artificiales sobre Minitas Beach marcaron el cierre definitivo del festival.

"Ver consolidada esta cuarta edición con boletería completamente agotada demuestra que el festival ya se ha convertido en un referente internacional clave para el turismo gastronómico de lujo en la región", comentó Jason Kycek, vicepresidente sénior de ventas corporativas y mercadeo de Casa de Campo Resort & Villas y creador del evento.

"La respuesta del público y la calidad de las marcas asociadas validan el posicionamiento de Casa de Campo como el epicentro culinario del Caribe".

De su lado, Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas, añadió: "Esta cuarta edición anual refleja nuestro compromiso continuo de ofrecer experiencias culinarias de clase mundial que celebran tanto la excelencia global como la herencia dominicana".

"Casa de Campo ha sido durante mucho tiempo un destino donde se encuentran la cultura, la gastronomía y la comunidad, y este festival es la encarnación viva de ese espíritu".

De igual manera, Pichardo resaltó que detrás del éxito rotundo de este evento estuvo el esfuerzo incansable y la pasión de todo el equipo y personal de Casa de Campo.

El compromiso diario, la dedicación y la excelencia de cada una de las personas que trabajaron en los diferentes frentes operativos y estratégicos fueron la verdadera clave para hacer de este gran festival una realidad impecable y una experiencia inolvidable.

Próxima edición

La quinta edición del Casa de Campo Food & Wine Festival ya tiene fecha: del 8 al 10 de octubre de 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/casa-de-campo-festival-6-1329b7db.jpg Christian Kycek, Loida Cruz-Kycek, Marta de Subero y Miguel Subero. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/casa-de-campo-festival-7-5cbb9af0.jpeg Chuck Feddersen, Jason Kycek, Leah Campos, Meg Tollison y Andrés Pichardo. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/casa-de-campo-festival-8-d2fa306d.jpg Liza Pellerano y Jabar Singh. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/casa-de-campo-festival-9-df2e6691.jpg Allie Magrino, Jason Kycek, Priscila Pérez y Pedro Dajer. (CEDIDA POR CASA DE CAMPO) ‹ >

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