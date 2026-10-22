Delta Comercial presenta su oferta en Expomóvil Banreservas 2026

Delta Comercial se une a la celebración de la nueva edición de Expomóvil Banreservas 2026, con una oferta especial para la Toyota Raize y Lexus.

Durante el cóctel de apertura, Silvanna Najri, gerente general de Mercadeo de Delta Comercial, destacó la trayectoria de la empresa en el mercado dominicano y su compromiso de acompañar a los clientes más allá de la adquisición de un vehículo.

«En Delta Comercial llevamos más de seis décadas acompañando a generaciones de dominicanos. Para nosotros, la relación con un cliente no termina cuando recibe las llaves de su vehículo; ahí comienza nuestro compromiso de acompañarlo», expresó Najri.

La ejecutiva también agradeció a Banreservas por la alianza que permite acercar las marcas Toyota y Lexus a un mayor número de clientes mediante una plataforma que facilita el acceso a opciones de compra y financiamiento.

Por su parte, Manuel Villalona, gerente de Ventas de la División Toyota, resaltó la importancia de Expomóvil para dinamizar la actividad comercial del sector automotriz, especialmente durante el último trimestre del año, cuando muchas personas y empresas evalúan la adquisición de un vehículo.

Villalona explicó que la oferta de Delta Comercial responde a diferentes perfiles, desde quienes buscan un automóvil para sus desplazamientos cotidianos hasta las empresas que necesitan vehículos para sus operaciones. En ese proceso, señaló, la confiabilidad, la disponibilidad de piezas y el servicio posventa son factores que deben considerarse al momento de elegir.

El portafolio de movilidad incluye alternativas de gasolina, diésel, híbridas y 100 % eléctricas, según los modelos disponibles, con el propósito de atender distintas necesidades personales y comerciales.

Precios atractivos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/img-20261022-wa0326-ffeb4161.jpg Toyota Raize (ESTARLIN ROSA)

Uno de los principales atractivos de la participación de Delta Comercial son los precios especiales para dos versiones de la Toyota Raize: la "Raize Full, por US$24,900, y la Raize Turbo, por US$28,900".

"Queremos que esta edición sea una oportunidad concreta para quienes están pensando en su próxima compra. Invitamos a los clientes a conocer ambas versiones, conversar con nuestros asesores y evaluar cuál se adapta mejor a sus necesidades y presupuesto", expresó Villalona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/img-20261022-wa0327-cc126045.jpg Yvette Martínez, Lorenza Bencosme, Patricia Rivera y Yira Zimmermann. (ESTARLIN ROSA)