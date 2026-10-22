Evian celebra sus 200 años conectando tradición, bienestar y nuevas experiencias

Marianne Eckhardt, Ana Teresa Rodríguez, Susana Zatarain, Majorie Mariñez y Melvin Cruz. ( CEDIDA POR MERCASID )

Dos siglos después de su primera embotellada, la marca Evian celebra 200 años de historia con el lanzamiento en República Dominicana de su campaña global 200 Years Young, una iniciativa que reivindica la juventud como una actitud ante la vida, al margen de la edad, y conecta el legado de la marca con una visión contemporánea del bienestar, la cultura y las experiencias cotidianas.

El aniversario internacional coincide con un hito para el mercado dominicano: 20 años de trayectoria junto a MercaSID, empresa responsable de la representación y distribución de la marca en el país desde 2006.

Esta alianza ha acompañado la evolución de Evian en el mercado local y su posicionamiento en segmentos de consumo asociados con la gastronomía, la hotelería y las experiencias premium.

"Esta noche tiene un significado muy especial para nosotros. Tenemos el privilegio de acompañar a Evian en República Dominicana desde hace veinte años, llevándola a supermercados, hoteles, restaurantes y a cada mesa de la familia dominicana", expresó Ana Rodríguez, gerente de categoría de MercaSID para la marca Evian.

"Evian nació hace 200 años en los Alpes franceses, en una localidad que lleva su mismo nombre. Sin embargo, no nos enfocamos únicamente en el pasado, porque Evian vive en el presente. Es una marca con dos siglos de historia en el mundo que sigue siendo joven", continuó.

La campaña 200 Years Young retoma la filosofía de marca Live Young, que invita a vivir con curiosidad, optimismo y apertura a nuevas experiencias. Con esta propuesta, Evian celebra su historia sin dejar de mirar hacia el futuro, integrando su herencia de origen con iniciativas que conectan con distintas generaciones y estilos de vida.

Ediciones especiales

Como parte de la celebración global, la marca contempla ediciones limitadas de sus botellas, incluida una colaboración con el artista Jeff Koons, así como activaciones vinculadas al deporte, la gastronomía y la cultura. En República Dominicana, el lanzamiento representa una oportunidad para acercar esta conmemoración al consumidor.

Doscientos años después, su propuesta continúa articulándose alrededor de ese origen, con una identidad que combina tradición, naturaleza y una visión de marca vinculada a la vitalidad y a la experiencia de vivir plenamente.

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