Fundación busca mantener viva la memoria de la inmigración española en el país

Una muestra de las piezas que forman parte de la exposición inaugurada en el Centro Español de Santiago ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana (Finmiesp) y el Centro Español inauguraron en Santiago la exposición "La inmigración española en la República Dominicana: hitos que marcaron el desarrollo de la sociedad dominicana", una iniciativa que busca preservar la memoria histórica y difundir los aportes de esa comunidad al desarrollo nacional.

José Vitienes Colubi, presidente de Finmiesp, explicó que la iniciativa busca documentar las experiencias de familias cuyos antepasados llegaron desde distintas regiones de España, con el fin de reconstruir sus orígenes y preservar sus historias y aportes a la sociedad dominicana.

Detalló que la muestra inaugurada en Santiago forma parte de un proyecto de exposiciones itinerantes que posteriormente llegará al Distrito Nacional y a San Pedro de Macorís.

Sostuvo que la Ciudad Corazón fue escogida como punto de partida por su importancia y por la presencia de una comunidad de origen español cuyos aportes, a su juicio, merecen mayor divulgación.

Señaló que estos inmigrantes contribuyeron al desarrollo de sectores como el comercio, la industria, la agricultura, la educación, las artes y la música.

Proyecto museográfico

Vitienes Colubi destacó que la iniciativa también busca sentar las bases para la creación de un museo dedicado a la inmigración española en la República Dominicana, un proyecto que requerirá más tiempo y un amplio trabajo de investigación y documentación.

Como parte de esos esfuerzos, recordó que el año pasado se inauguró una sala dedicada a la República Dominicana en un museo de la emigración española, con el propósito de incluir al país entre los destinos que recibieron a ciudadanos españoles.

Preservar la memoria de las familias

Vitienes Colubi explicó que uno de los principales retos de la fundación es recopilar fotografías, documentos y testimonios familiares, así como organizarlos y digitalizarlos para crear un archivo histórico que permita conocer las raíces de la inmigración española.

Indicó que el trabajo no se limitará a las familias de mayor reconocimiento público, sino que también abarcará a aquellas cuyos antecedentes no han sido documentados formalmente.

Agregó que el propósito es identificar los lugares de origen de los inmigrantes, sus vínculos familiares y las circunstancias en las que llegaron al país, de manera que las nuevas generaciones puedan conocer esa parte de la historia dominicana.

Expresó que la fundación trabaja en la recopilación, conservación y divulgación de las historias de los españoles que llegaron al país desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

"Queremos recopilar esas historias individuales, no solamente las de los grandes empresarios que todos conocemos, sino también las de personas que realizaron una labor igualmente importante, aunque no hayan tenido el mismo reconocimiento", explicó.

El presidente de Finmiesp manifestó su confianza en que las próximas generaciones darán continuidad a la labor de la institución y ampliarán las investigaciones iniciadas.