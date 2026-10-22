Mazda y Grupo Viamar inauguran Auto Gallery y presentan la CX-5 2027

La marca japonesa Mazda inicia una nueva etapa en el mercado dominicano con la inauguración de un showroom exclusivo, Mazda Auto Gallery, y la presentación de la nueva CX-5 2027.

La apertura es fruto de una alianza entre Mazda Dominicana y la familia Cabrera, vinculada a Auto Gallery, con el respaldo de Grupo Viamar, una relación que sus representantes describieron como una apuesta conjunta por el crecimiento de la marca en el país.

Durante la actividad, Fernando Villanueva, presidente de Grupo Viamar, destacó que la inversión responde a un objetivo de expansión nacional mediante una red de espacios dedicados a la marca.

"Este es el primer paso para la expansión de Mazda a nivel nacional", expresó Villanueva, quien definió a Mazda como una marca japonesa prémium y resaltó la atención al detalle que caracteriza sus procesos de diseño y fabricación.

También valoró la alianza con la familia Cabrera y señaló que el proyecto representa una inversión conjunta y una señal de confianza entre ambas partes.

Una apuesta familiar por Mazda

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/img-20261022-wa0420-01dfc796.jpg Nueva Mazda CX 5 2027. (ESTARLIN ROSA)

La historia de Auto Gallery está estrechamente ligada a la pasión de la familia Cabrera por los vehículos. Su presidente, Pedro Cabrera, explicó que el negocio surgió de la decisión de emprender junto a sus familiares, después de su experiencia en el sector automotriz.

La relación personal con Mazda también influyó en la elección de la marca. Cabrera recordó que, cuando decidió iniciar el negocio, la familia conservó un vehículo Mazda, una experiencia que contribuyó a fortalecer su vínculo con el fabricante japonés.

"Es un vehículo japonés prémium, diferente a cualquier otro japonés", manifestó al explicar las razones que motivaron la apuesta por un showroom exclusivo.

El empresario destacó, además, que el nuevo espacio permitirá a los clientes conocer los distintos modelos de la marca en un entorno concebido para resaltar el diseño y las características de cada vehículo.

La inauguración estuvo acompañada de una bendición de las instalaciones, en un acto que también puso de relieve la trayectoria familiar y el esfuerzo compartido para concretar el proyecto.

Por su parte, los representantes de Mazda resaltaron que el objetivo de esta alianza es ofrecer una experiencia que vaya más allá de la entrega de un vehículo, desde la atención inicial hasta el acompañamiento posterior a la compra.

La nueva Mazda CX-5 2027

Uno de los momentos centrales de la noche fue la presentación de la Mazda CX-5 2027, modelo que inicia una nueva etapa con modificaciones orientadas a ofrecer mayor espacio y comodidad a sus ocupantes.

Entre las novedades presentadas figuran un habitáculo más amplio, una segunda fila con mayor facilidad de acceso y una cajuela de mayor capacidad, características que buscan responder a las necesidades de quienes utilizan este tipo de vehículos para sus actividades cotidianas y viajes familiares.

De acuerdo con la información ofrecida durante el acto, todas las versiones cuentan con un motor de 2.5 litros de la familia SkyActiv, tecnología desarrollada por Mazda para optimizar el desempeño y la eficiencia.

La propuesta se complementa con un diseño exterior refinado y sistemas de asistencia a la conducción que contribuyen a la prevención de accidentes.

Durante su intervención, el equipo de Mazda también destacó el lenguaje de diseño de la marca, cuya filosofía Kodo, conocida como "alma en movimiento", busca transmitir dinamismo incluso cuando el vehículo está detenido. La forma de la carrocería y el diseño de las luces forman parte de esa identidad visual.

Diseño y seguridad como pilares

La seguridad fue otro de los aspectos destacados durante la presentación. Los representantes de la marca hicieron referencia a reconocimientos obtenidos en 2026 por sus vehículos en evaluaciones de seguridad, entre ellos distinciones del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de Estados Unidos (IIHS).

Villanueva, por su parte, resaltó la meticulosidad de los procesos de fabricación japoneses y el trabajo que Mazda desarrolla en Hiroshima, ciudad donde se encuentra su planta de producción.

Más allá de las características técnicas, los ejecutivos subrayaron que la protección de los pasajeros constituye una responsabilidad esencial para el fabricante y para quienes comercializan sus vehículos.