La Pucmm inaugura la sexta Jornada de Comunicación Corporativa con conferencia magistral

Rosario Medina, Radhamés Mejía, Rector Secilio Espinal, Josefina Navarro, Eduardo Reynoso y Ana Bélgica Güichardo. ( CEDIDA POR LA PUCMM )

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), campus Santo Domingo, inauguró el miércoles 21 de octubre la sexta edición de la Jornada de Comunicación Corporativa, celebrada en el Auditorio A de la universidad bajo el tema Comunicación política y estratégica, narrativa institucional y empresarial.

El acto inició con una presentación folclórica de merengue a cargo del grupo de baile de la Pucmm. El rector reverendo padre doctor Secilio Espinal ofreció unas palabras de bienvenida en las que enfatizó la necesidad de apoyar la capacitación en la comunicación.

"El magisterio y la Iglesia nos recuerdan que la comunicación debe de contribuir al progreso de la sociedad". Asimismo, el rector destacó: "En el escenario político y corporativo, la credibilidad y la confianza se logran con la responsabilidad de lo que se hace y lo que se comunica".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/ana-belgica-guichardo-8a077102.jpeg La doctora Ana Bélgica Güichardo. (CEDIDA POR LA PUCMM)

La directora de la Escuela de Comunicación, la doctora Ana Bélgica Güichardo, dio apertura a los trabajos de la sexta jornada y destacó que la Pucmm lleva más de dos décadas formando comunicadores y hoy más del 43 % de los profesionales en las empresas proviene específicamente de la carrera de Comunicación Corporativa que solo se imparte en la PUCMM.

Asimismo, hizo un llamado al compromiso ético con la veracidad informativa en la comunicación estratégica, y manifestó: "La técnica sin propósito es vacía, y la estrategia sin ética es efímera". Además, agradeció la asistencia de los presentes y valoró el trabajo realizado por estudiantes y profesores en el desarrollo del evento.

En su intervención, Alicia Puello, vicepresidenta de Asodircom, destacó la función social de la disciplina y señaló: "La comunicación se hace para cambiar percepciones, consolidar y educar. Veámoslo siempre como un pilar importante no solo para las empresas sino para la sociedad".

En el acto inaugural también participaron el vicerrector académico Eduardo José Reynoso Pérez y el decano de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes, doctor Radhamés Mejía.

La Jornada rindió un homenaje póstumo a Luis Martín Gómez, profesional de la comunicación galardonado el pasado año con el premio a la Personalidad de Comunicación Corporativa, en presencia de sus familiares cercanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/publico-4f37cc0a.jpeg Público asistente a la sexta jornada de Comunicación Corporativa. (CEDIDA POR LA PUCMM)

Reconocimiento

Por su trayectoria y contribución al ejercicio profesional, el galardón a la Personalidad de Comunicación Corporativa 2026 fue otorgado este año a Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del banco BHD.

La distinción fue entregada por el rector Secilio Espinal, junto con Eduardo Reynoso, vicerrector académico y el decano de la Facultad Radhamés Mejía, junto a la doctora Ana Bélgica Guichardo y Rosario Medina.

En el homenaje estuvieron presentes decenas de ejecutivos del BHD, entre ellos su presidente el señor Luis Molina Achécar y familiares y amigos de Navarro.

Conferencia magistral

La conferencia magistral estuvo a cargo del politólogo y consultor político Elvin Calcaño, quien abordó el tema «Comunicación política en tiempos de incertidumbre, crisis de la democracia y paradigma comunicativo digital e incidencia en la gestión de gobierno».

En su exposición, Calcaño describió el contexto actual como una época marcada por la incertidumbre, la ruptura del contrato social ante la creciente desigualdad, una crisis climática sin precedentes históricos y el desarrollo de tecnologías disruptivas controladas por un número reducido de personas.

El conferencista identificó como las dos principales amenazas para la democracia la despolitización promovida como valor y el paradigma comunicativo impuesto por las redes sociales.

Sobre este último, explicó que la verdad es sustituida por los llamados «efectos de verdad» y que las identidades políticas ya no se construyen necesariamente a partir de experiencias vitales compartidas, sino de estímulos.

De igual modo, señaló que el vacío dejado por las universidades está siendo ocupado por los influencers algo muy peligroso para la democracia y destacó el relato como una herramienta fundamental para desarrollar una comunicación política efectiva.

Para sustentar sus planteamientos, hizo referencia a los aportes de Christian Salmon, Jerome Bruner, Steve Pinker, Drew Westen y Antoni Gutiérrez-Rubí, entre otros autores.

La apertura de la sexta jornada concluyó con la presentación artística de Álison Cruz, estudiante de Comunicación Corporativa, con la maestría de ceremonias a cargo de la egresada Arlene Gutiérrez.

La programación de la 6.ª Jornada de Comunicación Corporativa continuará este jueves 22 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, en el Auditorio A de la Pucmm, campus Santo Domingo.